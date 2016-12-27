Ahmet Sever, Mustafa Varank'ın açtığı hakaret davasında 10 bin lira para cezasına mahkûm oldu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Sever'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışman Mustafa Varank'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Sever, Cumuriyet gazetesinden Selin Ongun'a verdiği söyleşide kullandığı “Ak Trol'lerin kim oldukları belli. Saray’dan yönlendiriliyor bu AK troller. Bütün bu operasyonu yürüten Varank” ifadeleri nedeniyle 10 bin 620 lira para cezasına mahkûm edildi.

Mustafa Varank'ın şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından açılan ve Sever'in 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava sonuçlandı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi Mustafa varank katılmazken avukatı Hatice Özay hazır bulundu. Sanık Ahmet Sever de duruşmaya gelmedi. Sever'in avukatı Oya Aydın duruşmaya katıldı. Mahkeme, 365 gün birim sayısı karşılığı 10 bin 10 bin 620 lira para cezasına mahkûm edildi. Mahkeme sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat oluştuğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi

Sever'in savunması

Ahmet Sever ilk duruşmada yaptığı savunmada 20 yıllık gazetecilik hayatının önemli bir kısmını yurt dışında geçirdiğini, son 12 yılda da devlet için çalıştığını belirterek, “Sayın Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı zamanında O’nun sözcülüğünü emanet ettiği kişi oldum. Şimdiye kadar yazdığım yazılar ve açıklamalarım ortadadır. Hiç kimseye hakaret etmedim, hiç yalan söylemedim. Hep doğruyu söylediğimi düşündüm ve doğruyu söylemeye de devam edeceğim. Bugün burada bulunmamın sebebi şikayetçinin Mustafa Varank olmasıdır. Eğer şikayetçi Mustafa Varank olmasa idi o zaman bu dava belki de açılmayacaktı” diye konuşmuştu.

AKP’nin ilk kurulduğu yıllarda başörtüsü ve vesayete karşı davranışı konusunda demokratik övgüler aldığını belirten Sever, “Bu gün demokratik tavır gösteren kişiler için Çağlayan Adalet Sarayı adeta ikinci adres olmuştur. Dolayısı ile demokratik uygulamalar yönünden bir geriye gidiş olduğu açıktır. Ben mesleki tecrübemle bu konularda değerlendirmelerde bulundum” ifadesini kullanmıştı.

"Ak Trol'lere neden müdahale etmiyorsunuz?"

Sever, Mustafa Varank'ın kendisine yönelttiği suçlamalara "AK Trol'lerle anılmak hakaret geliyorsa eğer, 'Ak Trol'lerin yaptığı iğrenç', bu anlama geliyor, onlarla birlikte görünmekten rahatsız olup dava açıyorsa o zaman ben de şunu sorayım; her şeye müdahale ediyorsunuz da buna neden etmiyorsunuz?" sözleriyle yanıt verdi. Varank'a hakaret etmediğini belirten Sever, "Aldığım bir bilgiyi kamuoyu ile ğaylaşmaktan başka bir şey yapmadım. Kaldı ki bunu ilk söyleyen de ben değilim. Benden önce de çok kişi tarafından dile getirildi. Tarih bu günler için ileride hiç iyi şeyler yazmayacak" dedi.

Mahkeme kararı şöyle: