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Ahmet Sever’in 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi!

Sever’in Erdoğan’ın danışmanı Varank’a hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı

05 Eylül 2016 18:22

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Sever'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Cumhuriyet gazetesine verdiği söyleşide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danışmanı Mustafa Varank'a iftira ve hakaret ettiği iddiasıyla, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski Başdanışmanı Ahmet Sever hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından Ahmet Sever hakkında hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Varank "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Cumhuriyet Gazetesi'nde 9 Mayıs 2016 tarihinde yayınlanan Sever'in yaptığı açıklamalarda, müşteki Varank'a "hakaret" ettiği iddiasıyla Varank'ın avukatınca verilen şikayet dilekçesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı anlatıldı. İddianamede, şüpheli tarafından yapılan açıklamalarda müşteki Varank'ın yasa dışı yollardan baskı unsuru olması için bir yapı oluşturduğu, bu yapı üzerinden hedef kişilerin yalan, iftira, şantaj, tehdit, hakaret edilmek suretiyle itibarsızlaştırıldığının iddia edildi. Bu iddialarla müştekinin kamuoyu nezdinde küçük düşürülmeye çalışıldığı, eleştiri hakkının sınırları aşılarak müştekinin onur ve şerefinin zedelendiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede Sever'in ifadesine de yer verildi. Ülke gündemine ilişkin sorulara yanıt verdiğini ve eleştirilerde bulunduğu, amacının hakaret olmadığı kaydedildi. Şüphelinin yaptığı açıklamalarla "Hakaret" suçunu işlediği vurgulanan iddiamaede, şüpheli Ahmet Sever'in 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

 

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