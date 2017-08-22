T24 LogoT24 Logo
Spor

Ahmet Şan'dan veda konuşması

''İnşallah tekrar aranıza bu süreç tamamladıktan sonra aklanmış vaziyette döneceğime inanıyorum''  Ahmet Şan'ın Atiker Konyaspor başkanlığından istifa etmeden önce kulübün yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı son toplantıda veda konuşması yaptığı ortaya çık

22 Ağustos 2017 19:17

\'\'İnşallah tekrar aranıza bu süreç tamamladıktan sonra aklanmış vaziyette döneceğime inanıyorum\'\' 

Ahmet Şan\'ın Atiker Konyaspor başkanlığından istifa etmeden önce kulübün yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı son toplantıda veda konuşması yaptığı ortaya çıktı. Daha önce uzun süre Kombasan Holding\'e ait Kompen Şirketi\'nin Genel Müdürlüğü\'nü yapan Şan, yaşadığı olayın her insanın başına gelebilecek bir hadise olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:
\'\'Tabii her insanın başına gelebilecek bir hadise, benim de başıma geldi. Bu konuda yani geçtiğimiz daha doğrusu çalıştığım şirket döneminden bir konu. Konyaspor ile hiçbir ilgisi yok. O döneme rast gelen bir talihsizlik. Fakat benim sizlere inandığım gibi sizlerden de istirhamım, benim bu konuda suçsuzluğuma inanmanız ve bu süreçte yine hep beraber hareket etmemiz. Çünkü Konyaspor\'la başarıyı hep birlikte hareket etmekle yakaladık. İnşallah bu sıkıntılı dönem sona erecektir. Çünkü hem gerek çevrem olsun, gerekse ailemiz olsun. Hiçkimsenin başına öne eğdirecek bir harekette bulunmadık. Tek amacımız hem ülkemizde, hem Konya bize hizmet etmekti, hiçbir hesap peşinde olmadan hiçbir ajandanız olmadan bu hizmeti yaptık.\'\'
Aklanıp döneceğini söyleyen Şan, \'\'İnşallah tekrar aranıza bu süreç tamamladıktan sonra aklanmış vaziyette döneceğime inanıyorum\'\' dedi.
Ahmet Şan, kulübün tüzüğü gereği İkinci Başkan Fatih Yılmaz\'ın, kulüp başkanlığını yürüteceğini ifade ederek, \'\'Bu süreçte tüzüğümüz gereği ikinci başkanımız sayın Fatih Yılmaz, Başkanlığı yürütecektir. Hiçbir kargaşaya hiçbir spekülasyona meydan vermeden yine yönetimimiz dimdik ayakta durması lazım. Konya\'da boşluklarda çok dedikodu olabilir, hiçbir şeyden taviz vermeden 2011\'den beri geldiğimiz nokta belli. Bu sürecin Konyasporumuz için devam etmesi gerekir. Her zaman yanınızdayım. Duamızla siz de dualarınızı esirgemeyin, cenabı Allah yardımcımız olsun.\'\'
MHP\'DEN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ 
MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan da yaptığı yazılı basın açıklamasında Ahmet Şan\'ın serbest bırakılmasına tepki göstererek, \'\'Aşçıdan, şoföre, öğretmenden, muhasebeciye, pazarcıdan,odacıya bir çok isim, \'ByLock\' kullanıcısı olduğu gerekçesiyle halen tutukludur, yargılanmaktadır. Yaptım, ettim, işbirliğim vardı, bazı örgütçüleri tanırdım ama şimdi pişmanım diyenler \'serbest\' kalmaktadır, tutuksuz yargılanmatadır. \'Ben pişmanım\' diyen herkes serbest mi kalacaktır?\'\' dedi. 

KONYA / DHA
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Atiker KonyasporKombasan HoldingKompenGenel MüdürlüğüKonyasporFakatHiçkimseninTekKonyaAhmetBaşkan Fatih YılmazFatih Yılmaz BaşkanlığıHiçbirBuKonyasporumuzHerDuamızlaAllahSERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ  MHP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24