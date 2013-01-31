Ahmet Özhan'ın eşi aldatıldığını belgeledi, 2 milyon lira tazminat aldı

Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan'ın eşi Hatice Özhan, boşanma davasında mahkemeye sunduğu otel odası kayıtlarında, eşinin kendisini Filiz Münevver Akbulut'la aldattığını belgeledi.

Ahmet Özhan’ın 26 yıllık eşi Hatice Özhan’a 2 milyon TL verip boşanmayı kabul etmesinin altından mahkemeye sunulan sadakatsizlik belgesi çıktı.

Türk sanat müziğin ünlü ismi Ahmet Özhan’ın 26 yıllık eşi Hatice Özhan’a geçen haziran ayında açtığı ve çekişmeli olarak süren boşanma davasının aniden sonuçlanmasının nedeni ortaya çıktı.

Kadıköy 2. Aile Mahkemesi’nde haftabaşı görülen duruşmaya "Eşim beni Filiz Akbulut ile aldatıyor" diyen Hatice Özhan, Ahmet Özhan ve avukatları katıldı. Taraflar yaptıkları boşanma protokolünü mahkemeye sundu. Buna göre Ahmet Özhan eşine Caddebostan’daki evin satışından elde edilen 2 milyon 100 bin doların yarısını ve 250 bin dolar da manevi tazminat vermeyi yani toplam 2 milyon TL ödemeyi kabul etti.



Gözlerden uzak tatil



Başından beri eşinin sadakatsizlik iddialarını reddeden ve yaptığı yazılı açıklamada "Hatice Hanım dengesini ve kontrolünü kaybetmiştir, hezeyan içindedir. Bunu yapmasının yegane sebebi, Filiz Hanım ile hukuki mücadelesinde ortaya attığı aldatma dahil iddiaların hiçbirini belgeleyemediğinden, gazete haberlerini sözde delil olarak yargı mercilerine sunmak ve bir netice elde edebilmektir" diyen Ahmet Özhan’ın boşanmak için bir anda 2 milyon TL’yi gözden çıkarmasının nedeninin Hatice Özhan’ın avukatı Gözde Egemen’in mahkemeye sunduğu otel kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Otel kayıtlarında Ahmet Özhan ve Filiz Münevver Akbulut’un geçen yaz 26 Haziran ve 2 Temmuz tarihleri arasında Bozburun’da geceliği yaklaşık 580 euro olan Sabrina’s House Otel’in 111 no’lu odasında beraber kaldığı bilgisi yer aldı.

Filiz Akbulut’un eski sevgilisinin de Hatice Özhan’a haber göndererek “Ben de sizin lehinize mahkemede tanıklık etmek istiyorum” dediği de öğrenildi.