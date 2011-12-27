Ahmet Özhan boşanıyor mu?



T24- Türk sanat müziğin usta ismi Ahmet Özhan’ın da (61) boşanmaya hazırlanan ünlüler kervanına katıldığı öne sürüldü





Milliyet'in haberine göre, Özhan’ın sinema sanatçısı Hale Soygazi’nin ardından 2. evliliğini yaptığı, 2 çocuğunun annesi 25 yıllık eşi Hatice Özhan’ın boşanmak için mahkemeye başvurduğu konuşuluyor. Hatta çiftin duruşmasının da 9 Şubat’ta görüleceği söyleniyor.





Bugüne kadar özel hayatlarıyla hiç gündeme gelmeyen çiftin birkaç yıldır ihanet yüzünden arasının bozulduğu iddia ediliyor. sacitaslan.com’un haberine göre Özhan, geçirdiği kaza sonrası görme yetisini kaybeden sinema sanatçısı Deniz Akbulut’un kendisi gibi alaturka şarkılar seslendiren kardeşi Filiz Akbulut ile birkaç yıldır beraberlik yaşıyor. Ahmet Özhan’ın eşi Hatice Özhan, bir süre bu konuyu herkesten gizledi. Ancak eşinin bu ilişkiden bir türlü vazgeçmediğini görünce boşanma davası açtı.





Ahmet Özhan'dan yalanlama





İddialarla ilgili Ahmet Özhan, “Yok öyle bir şey. Boşanma davası falan yok. Biz gelmişiz kaç yaşına... Filiz hanım 25 yıl önce Singapur’a birlikte gittiğim, benim vokalimi yapan bir sanatçı arkadaşım. Hepsi o kadar. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ama ne ateşsiz dumanlar da var” diye konuştu.