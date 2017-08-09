"Ahmet Özal'ın aklına 'Babamı organik hoşaf öldürdü' ihtimali kesin gelmiştir"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, babası Turgut Özal'ın ölümü hakkında birçok iddia ortaya atan Ahmet Özal için, "Babanın ölümünden kendine bir şeyler çıkarabilmek için ortaya attığın komplo teorilerinde işin suyunu öyle çıkardın ki sosyal medyadaki organik hoşaf espirisinden 'bundan bize bir şey çıkar mı' diye düşünmüşsündür" dedi.

Hürriyet'te Ertuğrul Özkök'ün "Organik hoşaf mı? Ahmet bunu ciddi ciddi düşünmediyse ben de ne olayım" başlığıyla (9 Ağustos 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dün Twitter’daki bu espriye öldüm bittim...

İçinde Ahmet Özal var...

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Günün buluşu olan “organik hoşaf” var...

Zekâ var...

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Kutlarım seni Ahmet...

Rahmetli babanın ölümünden kendine bir şeyler çıkarabilmek için ortaya attığın komplo teorilerinde işin suyunu öyle çıkardın ki...

Şimdi zeki ve esprili insanlar da senin pestilini çıkarıyor...

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Baban gerçekten büyük insandı...

Ama sen biraz değil bayağı küçük kaldın be Ahmet...

*

Haa bir de şu var...

Bu Twitter esprisine bakarken ne düşündüm biliyor musun...

Vallahi de cidden aklına gelmiştir bu ihtimal senin...

Eminim “Bundan bize bir şey çıkar mı” diye düşünmüşsündür.

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Bak bu senin aklına gelmediyse ben de ne olayım...