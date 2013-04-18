Ahmet Özal yoğun bakıma alındı

Ahmet Özal, dün Şişli’deki Memorial Hastanesi’nde damarlarından biri tamamen, diğer ikisinin de yüzde 70 tıkalı olması sebebiyle bypass ameliyatı geçirdi ve üç damarı değiştirildi.

Özal, sabah saat 09:00'da başlayıp 14.30’da biten operasyonun ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Ahmet Özal’ın bir hafta boyunca yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.

Radikal gazetesinin haberine göre, Ahmet Özal, hastaneye Turgut Özal’ın özel doktoru Cengiz Aslan tarafından yatırıldı. Aslan’ın yakından ilgilendiği Özal’ın eşi ve çocukları ile kardeşi Zeynep Özal da hastaneden ayrılmıyor.

Rahatsızlığı nedeniyle oğlunun ameliyatı kendisinden gizlenen Semra Özal ise operasyondan dün haberdar oldu. Semra Özal’ın haberi alınca fenalaştığı öğrenildi.