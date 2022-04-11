Ahmet Özal ‘Tek Parti’ ile siyasete döndü: Vicdanen rahatlamam lazım

Turgut Özal'ın oğlu, 21’nci Dönem Malatya Milletvekili Ahmet Özal, 20 yıl aranın ardından siyasete geri döndü. Özal, 1998 yılında Süleyman Yağcıoğlu’nun kurduğu İlk Parti’nin adının Tek Parti olarak değiştirildiği 3 Nisan’daki “sessiz” kongrede partinin yeni genel başkanı oldu. Özal, "Vicdanen rahatlamam lazım" dedi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Özal, “Dünyadan koptuk gibi geliyor bana. Ben neler yapılacağını biliyorum. Babamla geçirdiğim 10 sene 10 okul eder. Bunları gündeme getireceğim. Bizim arkadaşımız Süleyman Yağcıoğlu’nun kurduğu İlk Parti vardı. O da ısrar ediyordu. Sonra baktım. ‘Gerçekten Türkiye’de yapılması gereken şeyler var, yazık oluyor bu ülkeye’ diyerek ben de kabul ettim, partinin başına sessizce geçtik. Partinin adını da Tek Parti yaptık” diye konuştu.

Özal, “Tekrar siyasete dönme nedeniniz nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben 1999’da bağımsız olarak Malatya’dan milletvekili seçildim. Milletvekilliğini de Başbakanlık Köşkü’nü de Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nü de gördüm. Ben artık mevki makam derdinde değilim. Ama ülkemizin şu an geldiği ekonomik ve siyasi durumu, toplumun geldiği noktayı görünce benim de bir şeylere katkım olabileceğini düşündüğüm için, vicdanen rahatlamam lazım diye döndüm"

“Ben hiçbir ittifakın içerisinde değilim”

Ben hiçbir ittifakın içerisinde değilim. Şu anda hiçbir ittifakta olmayı düşünmüyorum. Doğu gezileri yaptım. Oradan da çok talep gördüm. İnsanlar, "Ne olur Ahmet Bey bir şeyler yapın" diye bana çok geldiler. Ben hiçbir siyasi partiyle beraber değilim. Ben iktisatçıyım. IMF’de çalıştım, New York’ta Londra’da bankacılık yaptım. En önemlisi babamla 10 sene çalıştım. İç ve dış politikayı gördüm, birçok şeyi öğrendim. Ben artık ülkem için bu öğrendiklerimi kullanmak istiyorum.

En azından vicdanen rahatlamam için bu ülkede bir şeyler yapmak istiyorum. Başarılı olurum olamam o çok önemli değil esasında. En azından kendim rahatlamış olurum. Halkıma karşı vicdanen rahatlamak istiyorum