-AHMET ÖZAL: TABANIMIZ TANSU ÇİLLER DİYOR KÜTAHYA (A.A) - 28.07.2010 - Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özal, ''Genel başkanlık için tabanımızın yüzde 80'i Tansu Çiller diyor, bu konuda kendisiyle bir daha görüşülmesi taraftarıyım'' dedi. Özal, Kütahya'nın Simav ilçesinde partisinin teşkilatını ziyaretinde yaptığı konuşmada, ''DP'nin olması gereken yerde olmadığı takdirde AKP'nin gelecek yıl genel seçimde yine tek başına iktidar olacağını ve AKP'nin tabanının DP tabanı olduğunu, bu tabanın sol partilere oy vermeyeceğini'' söyledi. Ahmet Özal, bir gazetecinin eski Başbakan Tansu Çiller'in DP Genel Başkanlığına adaylığının gündemde olduğuna ilişkin sorusu üzerine, Genel Başkan Hüsamettin Cindoruk'un bir sonraki kongrede genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladığını anımsatarak, şöyle konuştu: ''Gördüğüm kadarıyla bütün Türkiye'de bu konuda bir beklenti var. Genel başkanlık için tabanımızın yüzde 80'i Tansu Çiller diyor, bu konuda kendisiyle bir daha görüşülmesi taraftarıyım. Genel kongrede genel başkanlığa aday olmayı düşünmüyorum. Fakat DP olarak ilk kongrede merkez sağa yakışır bir genel başkan etrafında kenetlenmemiz gerekiyor.'' Partisinin 12 Eylül'de yapılacak referandumda tavrının ne olacağıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Özal, ''Genel Başkanımız 60 kişilik Genel İdare Kurulunda herkesi dinledi. Ben 'evet' oyu verilmesi yönünde fikrimi beyan ettim. Fakat çoğunluk 'hayır' yönünde tavır alınca bu politika benimsendi. Bu konuda partimizin görüşüne saygılıyız'' dedi.