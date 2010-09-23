-AHMET ÖZAL İFADE VERECEK İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - Merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a yönelik 18 Haziran 1988'de yapılan suikast girişimine ilişkin, önceki gün bir gazetede çıkan haberdeki iddialar nedeniyle açılan soruşturma kapsamında, oğlu Ahmet Özal'a savcılık tebligatının ulaştığı bildirildi. Ahmet Özal'ın önceki gün bir gazetede çıkan röportajında yer alan, ''Turgut Özal'a yapılan suikast girişiminin ardında eski MGK Genel Sekreteri vardı'' iddiasını, ihbar kabul ederek soruşturma başlatan Özel Yetkili Cumhuriyet savcılarından Hakan Karaali'nin, ifadesinin alınması için Ahmet Özal'a tebligat gönderdiği belirtildi. Gönderilen tebligatın Ankara'daki evine ulaştığı öğrenilen Ahmet Özal'ın, ifade vermek üzere 27 Eylül Pazartesi veya 28 Eylül Salı günü savcılığın bulunduğu Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geleceği kaydedildi. Özal'ın iddialarında adı geçen eski MGK Genel Sekreteri Sabri Yirmibeşoğlu'nun da ifadeye çağrılabileceği öğrenildi. -AHMET ÖZAL, GAZETEYE AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU- Ahmet Özal, bir gazeteye verdiği röportajda, babasına yönelik düzenlenen başarısız suikastın arkasındaki isimlerin çok kısa sürede tespit edildiğini ve bu isimlerin kendisine aktarıldığını dile getirmişti. Özal, röportajında, ''Babam ülke karışmasın diye bu isimleri açıklamadı. Bunlardan biri de MGK Genel Sekreteri Sabri Yirmibeşoğlu'ydu. Bu isimlerin hepsi Emniyet ve MİT'in arşivlerinde var. Arşivler açılsın'' ifadesini kullanmıştı. Merhum Cumhurbaşkanı Özal, Başbakan olduğu dönemde, 18 Haziran 1988'de, Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan ANAP Kongresi'nde, kürsüde konuşurken, silahlı saldırıya uğramıştı. İki el açılan ateşte, kurşunlardan biri Özal'ın sağ eline, diğeri ise mikrofonun ayağına isabet etmişti. Saldırıyı gerçekleştiren Kartal Demirağ, silahı tutukluk yapınca Özal'ın korumaları tarafından vurularak, yakalanmış ve 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 1992'de serbest bırakılmıştı.