Ahmet Özal cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın kurduğu parti olan TEK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın aday olması halinde destekleyeceğini açıkladı.

BBN Türk TV'e konuk olan TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, partisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekonominin iyiye gitmediğini söyleyen Özal, bir an önce bilimselliğe geri dönülmesi gerektiğini belirterek, "TL'nin bu kadar değersizleştirilmesi kabul edilemez. İçinde olduğumuz bu tablo bir ekonomik krizdir" dedi.

"Mansur Yavaş'ı desteklerim"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın aday gösterdiği Mansur Yavaş ile ilgili soru üzerine Özal, "Mansur Bey siyasete çok bulaşmayan, kendi işini yapan düzgün bir insan. Ben kendisinin bu karışık siyasi ortamda kendisine yakıştırılan adaylığa konuşmaması cevap vermemesi Ankara Belediyesi ile ilgili çalışıyorum demesi doğru bir mekanizmadır. Eğer aday olursa Mansur Yavaş'ı destekleriz" dedi.

"Yeni kurulan TEK Parti hangi ittifakta yer alacak?" sorusu üzerine Özal, "Biz hiçbir partiye mesafeli değiliz. Cumhur İttifakı'ndan teklif gelirse işbirliği yapabiliriz. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ayırt etmiyoruz. Bizim koltuk makam sevdamız yok" diye konuştu.