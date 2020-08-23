Ahmet Nur Çebi: Yabancı futbolcularımız indirimi kabul etmedi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, pandemi sürecinde takımdaki yabancı oyuncuların maaşlarında indirim yapmayı kabul etmediğini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT SPOR'daki Muhabir Saati programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK ile oynanacak maçı kazanmaya konsantre olduklarını belirten Ahmet Nur Çebi, pandemi sürecinde oyunculara indirim talebi götürüldüğünü belirtti ve şöyle söyledi:

"Yabancı futbolcularımızın yüzde 99'u indirim taleplerimizi kabul etmedi. Türk futbolcularımızın hemen hemen tamamına yakını geçen seneyle ilgili indirim talebimizi kabul etti."