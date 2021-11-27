Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Giresunspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından konuştu. Sergen Yalçın'la yarın görüşeceklerini belirten Çebi, "Dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız" dedi. Hakem yönetimlerine tepki gösteren Çebi, "Bize söz verdiniz, düzelteceğiz dediniz ama düzeltemediniz. Ya beceremediniz ya niyetiniz kötü. Gerekeni yapın, yapamıyorsanız size vermiş olduğumuz hoşgörü bu gece bitmiştir" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Giresunspor maçı sonrası, "Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır. Herkese garip gelebilir. Biz nereden düştüysek, oradan kalkarız" dedi.

"MHK'nin değişmesi yetmemiş. Ya beceremiyorsunuz, ya da niyetiniz kötü. Gerekeni yapın. Yapmıyorsanız, size verdiğimiz hoşgörü bitmiştir. Bu geceden itibaren artık son derece tepki göstereceğimizi ilan ediyorum. TFF ve MHK'ya sesleniyorum. Bize söz verdiniz! Düzelteceğiz dediniz ama düzeltemediniz! Gerekeni yapın. Gerekeni yapmıyorsanız bizim size vermiş olduğumuz hoşgörü bu gece bitmiştir! Çete veya örgütlü iş yapıyorsanız ortaya koyacağız" dedi.

Çebi, "Biz nereden düştüysek oradan kalkarız. Bu bir dibe vurmadır. Dibe vurmanın sonucunu da lehte faydalarını zaman içinde göreceğiz. Çözüm götüreceğiz. Çözümsüzlük varmış gibi gösterenlere; hayır, biz geldik birçok sorunu çözdük. Bu da çözülecek sorunlardan biri." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın istifa hakkında gelen bir soru üzerine Ahmet Nur Çebi, "Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Haklı gerekçeleri varsa söyleyecek bir şeyimiz yok. Ayağa kalkıp yolumuza devam edebilecek anlayış ve tutum görebilirsem, Sergen Yalçın ile yürümeyi tercih ederim." dedi.

"Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınabilir." diyen başkan Çebi, "Hüseyin Göçek ve VAR hakemi kendilerine göre gereğini yapmıştır." şeklinde konuştu.

TIKLAYIN - Sergen Yalçın: Çözüm bulamıyoruz, söylenecek fazla bir şey yok