Sergen Yalçın: Çözüm bulamıyoruz, söylenecek fazla bir şey yok

Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalar yaptı. Yalçın "Bu işin sorumlusu benim. Çözüm bulamıyoruz, söylenecek fazla bir şey yok" ifadelerini kullandı. İstifa açıklaması yapan Yalçın, "Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Başkan ile oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız. Gidişat hiç iyi değil. Ben bu camianın insanıyım. Beşiktaş’ın gerçeklerini biliyorum” ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 mağlup olarak üst üste dördüncü yenilgisini alan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalar yaptı. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Çözüm bulamıyoruz”

Karşılaşmayı değerlendiren Yalçın, "Neden böyle oldu derken, açıklaması kolay değil. Özellikle bugünkü maçı açıklamak çok zor. Biraz kader kısmet demek lazım. Bugünkü maç herhalde herkese kolay kolay nasip olmaz. Futbolda düşüşler olabilir ama hemen toparlamak lazım. Uzun süreli düşüşler büyük zararlar verir, hele büyük camialarda daha fazla verir. Bir türlü durumu toparlayamıyoruz. Uzun süredir bir dönüş yakalayamadık, bu da bizim için hoş değil. Sorumlu benim. Takımın başında ben olduğum için doğal olarak bana ait. Geçen sene nasıl başarılı bir sezon geçirdiysek, bu sezon tersini yaşıyoruz. Çözüm bulamıyoruz, söylenecek fazla bir şey yok. İşler iyi gitmiyor” dedi.

“Bu tür hakem arkadaşların Türk futbolunda olmaması lazım”

Taraftarlara seslenen Yalçın, "Taraftarımızdan kendi ve takımım adına özür diliyorum. Onlar birçok şeyi hak ediyorlar. Bu sezon maalesef istediklerini veremedik, bunun da sorumlusu benim doğal olarak” diye konuştu.

Hakem kararlarını eleştiren Sergen Yalçın, şunları kaydetti:

"10 kişi kaldık, yediğimiz 2. gol.. Oyuncuların motivasyonu çok düştü. Çok iyi başlıyoruz, oyuncularım tepki veremiyorlar. Kaleye gelen ilk top gol oluyor. Hakem arkadaşlar pozisyonları çok iyi değerlendiriyorlar. VAR en ufak pozisyonda aleyhimizde devreye giriyor. Bizim lehimizde olanlarda sezon başından beri devreye girdiğini görmedim. Bu tür hakem arkadaşların Türk futbolunda olmaması lazım. Büyük problem. Yarın çok daha büyük kaoslar meydana gelebilir stadyumlarda böyle yönetimler olursa. Bunu kaybettiğimiz için değil, genel olarak söylüyorum. Sadece bu maç özelinde konuşmuyorum. Çok ciddi bir tepki var Beşiktaş'a karşı. Bunu kenardan hissedebiliyoruz. Geçen hafta %100 penaltı pozisyonumuz var, bugün 2 tane VAR, 10 dakikada maçı bitiriyor. Oyun artık sahada oynanmıyor. Tamamen televizyon önünde oynanıyor. Bu da benim için en üzücü taraf”

"Mert'in çapraz bağları gitti heralde"

Yenilen 4. gol öncesi sakatlanarak sahayı tek etmek zorunda kalan Mert' Günok'un durumuyla ilgili bilgi veren Yalçın, "Beşiktaş büyük camiadır, bunun altından kalkar diye düşünüyorum. Biz haftalardır döndüremiyoruz, taraftarımız da çok söylüyor. Takımı ayağa kaldırmak için çok çaba sarf ediyoruz ama şunu söylemek lazım, ben oynamıyorum. Oynayan oyuncuların tepki göstermesi gerek. Oyuncuların daha fazla efor sarf etmesi, daha fazla konsantre olması gerekiyor. Ancak o şekilde bu camia ayağa kalkar" dedi.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yalçın, şunları kaydetti:

“Bütün sorumluluk bana ait”

Takımda hiçbir problem olmadığını da dikkat çeken Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Maaşlar günü gününe ödeniyor. Aralarında hiçbir sorun yok. Bizim de oyuncularla problemimiz yok. Buradan çıkışı göremiyoruz. Görmek istiyoruz ama bu bugünlük durum değil. İlk oynadığımız Borussia Dortmund maçından sonra bütün düzenimiz bozuldu. Sakatlıklar başladı, lige dönüyoruz, sakatlıklar sürüyor. Antrenman programını değiştirdik, sistemi değiştirdik, analizler yapıyoruz. Bazen analiz yapılmıyor deniliyor ama analizi her hoca yapar. Kimi az yapar, kimi çok yapar ama bu işin bir parçasıdır analiz. Sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yeni antrenman metotları buluyoruz, her şeyi yapıyoruz ama bazen işler olmadığında olmuyor. Bazen düzeltemiyorsunuz işleri. Burada kimin olduğunun önemi yok. Oyuncuların psikolojisi bozuluyor, reaksiyon göstermesi gerekiyor ama dönüşü yapamıyor. Bizden daha üzgün birisi olabilir mi? Ama yapacak bir şey yok. Çok da fazla zarar vermek istemiyorum. Taraftarlarımız çok sahip çıkıyorlar bize. İşler kötü gittiği zaman sorumluluk alabilecek kapasitedeyim. İşler iyi gitmiyor, kazanamıyoruz. Birçok sorunumuz var. Biraz da kader maalesef bizi buraya götürüyor. İlk 10 dakikada 4 tane yüzde 100 pozisyonumuz var ama top kaleye girmiyor, kaleye gelen ilk atakta penaltı oluyor. Tabii ki bu düşüşten üzgünüz ama elimizden gelen bu” açıklamasını yaptı.

“Taraftar tepkisinde haklı”

Oyuncuların da fikirlerini aldıklarını ifade ederek sözlerini sürdüren Yalçın, “Oyuncuların da fikirlerini alıyoruz, bir problem olduğunu da söylemiyorlar. Oyuncuların isteklerine de cevap vermek istiyoruz. Bilmeden yaptığımız hata varsa bunu da değiştiririz. Antrenmanlarda da bir sorun yok. Arkadaşlık çok iyi. İdmanlarda kavga çıkmıyor, sıkıntı çıkmıyor. Görünün hiçbir sorun yok. Sahada oynanan kötü oyun ve alınan kötü sonuçlar var. Hiçbir şeyi çözemedik henüz” dedi.

Taraftar tepkisine de değinen Yalçın, “Taraftarların oyunculara verdiği tepki kadar doğal bir şey olamaz. Başarıda nasıl ödül alıyorsanız başarısızlık kısmında da o protestoya maruz kalırsınız. Biz de zamanında oynadığımızda çok protesto edildik. İyi gittiğimizde de el üstünde tutulduk. Futbol oynayan herkes hisseder bunu” diyerek devam etti.

“Yarın başkanla görüşme yapacağız”

Oyuncuların kendisine karşı bilerek oynamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Yalçın, “Asla öyle bir düşünce içine giremem. Doğal olarak sorumlu benim. Yöneten benim. Geçen sene 2 kupa aldığımızda sorumlu nasıl bensem, bugün de sorumlu benim. Bu camia bizim camiamız. Kendi adıma çok da fazla zarar vermek istemiyorum. Gidişatımız iyi değil. Yarın başkanla oturup durum değerlendirmesi yapacağız. Bu gidişat iyi bir gidişat değil. Futbol böyle. Kimi zaman iyi gidersiniz, bazen sevinir bazen üzülürsünüz. Yarın başkanla oturup durum değerlendirmesi yapacağız” dedi. İstifa edip etmeyeceği hakkında da konuşan Yalçın, “Bu konu da dahil birçok konu gündemimizde. Yarın belli olacak” diye konuştu. Ümraniye’de yalnız bırakıldığı yönündeki haberlerle ilgili konuşan Yalçın, “Ümraniye’de asla yalnız kalmadık. Yöneticiler her gün orada. Ceyhun Kazancı, Emre Kocadağ her zaman bizimle, başkan da zaman zaman geliyor. İşler kötü gittiğinde büyük camialarda bunlar konuşuyor. ‘Hoca yalnız bırakılıyor, hocanın konsantrasyonu yok, antrenmana gelmiyor’ derler. Geçen sene de hoca tesise kaçta geliyor diyorlar. Sanki ben banka memuruyum. Bir iş yapıyoruz başarısızız. Bu kadar” diyerek sözlerini tamamladı.