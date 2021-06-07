Ahmet Nur Çebi: Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabiliriz, cumhurbaşkanımıza söz verdim

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabileceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımıza söz verdim. Ülkenin puana ihtiyacı var" diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, çifte kupa şampiyonluğunda yönetimin katkılarından ve önümüzdeki sezon hedeflenen başarılar hakkında konuştu.

Yönetimin ve kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Çebi, "Tüm sözlerimi harfiyen yerine getirdim. Yapamayacağım hiçbir sözü vermedim. Gününde maaş veren bir kurum olduk. Beşiktaş'tan kimsenin bir kuruş alacağı yok. Yönetici arkadaşlarım da eleştiriliyorlar ama çok katkı verdiler" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmasındaki diyaloğu anlatan Başkan Çebi, "Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabiliriz. Cumhurbaşkanımıza söz verdim. Ülkenin puana ihtiyacı var. Seneye maalesef bunun acısını çekeceğiz. Beşiktaş olarak Avrupa'daki maçlarda başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu.