Ahmet Nur Çebi: Galatasaray, Riva'yı satarak ayakta duruyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların eski yönetimini eleştirirken, "Mustafa Cengiz, Burak Elmas’a Beşiktaş’taki gibi kötü bir miras bırakmadı" dedi.

Youtube'da yayın yapan Orta Çizgi kanalında konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün sponsorları hakkında bilgi verdi. Çebi, "Vodafone göğüs sponsorluğunu bıraktı ve Beko'yu cazip paraya 3 yıllığına getirdik. Forma sırt sponsorluğunda Aksa, kol sponsorluğunda da Güriş'le 3 yıllık anlaştık. Sompo'ya ve amatör branşlara da HDI Sigorta'yı getirdik. Biz görevi aldığımızda locaların yarısı boştu. Hepsini çok iyi sattık. Galatasaray Riva'yı satarak ayakta duruyor ama biz bir şey satmadık" dedi.

"Troll hesaplara para verip yazdırıyorlar"

Eski yönetime de göndermelerde bulunan Çebi, "Her şeyi çok güzel yapmışlar gibi trol hesaplara para verip yazdırıyorlar. Fikret Orman, onu bunu eve çağırıp yalan yanlış şeyler söyleyince biz de Divan Kurulu'nda cevap vermek zorunda kalıyoruz. Galatasaray'da Mustafa Cengiz, yeni başkana Beşiktaş'taki gibi kötü bir miras bırakmadı. Art niyetli Beşiktaş düşmanları hâlâ zarar vermeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluktan büyük proje mi var"

"Göreve geldiğimiz ilk sene takımı Süper Lig'de şampiyon yaptık" diyen Çebi, "Şampiyonlar Ligi gelirini düşük bütçeli bir takımla elde etmeyi başardık. Bütçemiz 30 milyon euroydu. Amatör branşların hepsini bütçe kontrolüne aldık: Bunlardan büyük ne projesi olabilir?" diye konuştu.