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Spor

Ahmet Nur Çebi: Dorukhan, Avrupa'da oynamak istiyor

21 Mayıs 2021 08:44

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlılarla sözleşmesi biten Dorukhan Toköz ile ilgili konuşurken, futbolcunun Avrupa'da oynamak istediğini ifade etti.

Haber Global'e konuşan Ahmet Nur Çebi "Daha vedalaşmadık ama bizimle kontratı bitti. Bugün Ankara'dan dönerken uçakta konuştuk. 'Avrupa'da oynamak istiyorum' dedi. Samimi olduğunuz zaman bir şey söylenmez. 'Oğlum yurt dışı hevesin varsa, sana güle güle demekten başka şansımız yok ama baktın olmadı, kapımız sana her zaman açık' dedim. Buradan giden çocuklarıma kapıyı hep açık bırakacağım" dedi.

Son 3 sezondur Beşiktaş forması giyen milli futbolcu geçen sezon 37 maçta görev aldı, 3 asist yaptı.

Dorukhan Toköz'e Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalya, İspanya ve Fransa’dan farklı takımlardan teklifler var.

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