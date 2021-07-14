Ahmet Nur Çebi'den sponsor açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı ekibin forma lansmanında sponsorluğu 5 yıl daha uzatacaklarını duyurdu.

Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş yeni sezonun forma lansmanını tekne turunda gerçekleştirdi.

Lansmanda açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bu çok güzel bir ritüel oluyor. Biz genelde şampiyonluğu evimizde, boğazda kutluyoruz. Bundan sonra forma lansmanını da bu şekilde gerçekleştireceğiz." dedi.

Forma sponsorluğundan da söz eden Çebi, "Adidas ailesine çok teşekkür ediyorum çünkü uzun yıllardan beri hep bizim yanımızda oldular. Şimdi bu sponsorluğu 5 yıllığına yeniliyoruz. İnşallah hayırlı ve şampiyonluklarla dolu bir 5 yıl olur" dedi.

Formalar tanıtıldı

Beşiktaş, 2021-2022 sezonu formalarını tanıttı.



Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonu formaları, %100 geri dönüştürülen plastik materyallerden elde edildi. Tüm formalarda Beşiktaş JK’nin en güçlü sembolü olan kartal şeklinde lisans etiketleri kullanıldı.

Beşiktaş’nin yetişkin formaları 359 TL, genç formaları 269 TL, çocuk forma şort ve çoraptan oluşan setler ise 349TL’lik fiyatları ile satışta olacak.