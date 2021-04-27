T24 LogoT24 Logo
Spor

Ahmet Nur Çebi: Bir tek taraftarımız yanımızda, herkes karşımızda

27 Nisan 2021 18:13

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rizespor maçı öncesi açıklama yaparak "Taraftarımız bizim için kıymetli. Bir tek onlar kaldı yanımızda, herkes karşımızda" dedi.

Beşiktaş kafilesi, deplasmandaki Rizespor maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Trabzon’a uçtu. Ekip, Trabzon’dan karayoluyla Rize’ye geçecek.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ, takımla birlikte Rize’ye gitti.

Trabzon şehrinde açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, "Taraftarımız bizim için kıymetli. Bir tek onlar kaldı yanımızda, herkes karşımızda. İyi olmadı mı? Doğrusu bu! Hatay karşımızda, Rize karşımızda! Herkes toparlandı, üstümüze geliyorlar" dedi.

ahmet nur çebibeşiktaştaraftarımızyanımızdaherkes karşımızda
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24