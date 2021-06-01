Ahmet Nur Çebi: Ali Koç’un baskısıyla Kulüpler Birliği Başkanı oldum

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kazanılan şampiyonluklar, transfer ve Sergen Yalçın hakkında konuştu. Çebi, Kulüpler Birliği Başkanı olma sürecini de anlattı. Çebi, "Ali Koç’un baskısıyla Kulüpler Birliği Başkanı oldum" dedi.

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak çifte kupa elde eden Beşiktaş’ın 1 numaralı ismi Ahmet Nur Çebi, geride kalan ve gündemleri hakkında açıklamalar yaptı. Lig Radyo’ya konuşan Ahmet Nur Çebi’nin açıklamaları şu şekilde:

Çebi: “Kendimizi başkan olarak bulduk”

Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş'ı çok seviyorum. Çocukluğum da Beşiktaş ile geçti. Hazır ve plansız olarak başkan bulduk kendimizi. Başkanlıkta 18 ay oldu” diyerek sözlerine başladı. ‘Beşiktaş’ın Trabzonsporlu bir başkanı var’ söylemlerine ise Ahmet Nur Çebi şu yanıtı verdi:

“Trabzonspor ile babamın doğal bir ilişkisi var. Yalnızca altyapısına verilmek üzere bir bütçesi vardır. Her sene o para oraya gider. Karabük'te de çocukların ilgi alanı olsun diye Karabükspor'u kurdu. İyi insandır. Fabrikaya gider gelir. İşçiler 'Yaşar Baba' diyorlar.”

Şampiyonluk kutlaması hakkında: Unuttuk, kusura bakmayın

Koronavirüs'ün negatif etkilerinden bahseden Ahmet Nur Çebi, “Pandemi nedeniyle kupa töreni yapamadık. Birçok insanı davet edemedik, unuttuk. Önce 3 bin dediler, sonra 300, sonra 500, akşam da 1000 dediler. Buradan kırgın olan taraftarlara 'Kusura bakmayın' diyorum. Bizim elimizde değildi” ifadelerini kullandı.

“Sergen Yalçın’ı keşke bizden önce de keşfetselerdi”

Beşiktaş Başkanı, Sergen Yalçın konusunda da önceki yönetimlere gönderme yaptı. Çebi, “Abdullah Avcı'nın ayrılışıyla 13'üncülükten 3'üncülüğe çıktık kısa sürede. Sergen Hoca'yı keşke bizden önce de keşfetselerdi” dedi.

“Ali Koç’un baskısıyla Kulüpler Birliği Başkanı oldum”

Beşiktaş’ın dışında Kulüpler Birliği Başkanı olarak da görev yapan Çebi, “Ben bir defa Kulüpler Birliği'ne arkadaşlarımın baskıyla geldim. Sayın Sepil bırakmak istedi ama ricam için uzun bir süre erteledi. Ali Koç Beyefendi'nin baskısıyla Kulüpler Birliği başkanı oldum” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımız ‘ülke puanı getirin’ dedi”

Gelecek sezon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Çebi, Devler Ligi ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

Şampiyonlar Ligi müziğini duymanın tek bir yolu var, o da şu; Avrupa'ya giden futbol takımlarımızın başarılı olma ve puan toplama mecburiyeti var. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, 'Asıl göreviniz şimdi başlıyor, ülke puanı getirin' dedi. (Ajansspor)