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Spor

Ahmet Nur Çebi: "Hoca çok iyi"

Olgucan KALKAN-İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

20 Nisan 2018 04:00

Olgucan KALKAN-İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş\'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. 
Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş\'in durumunun iyi olduğunu belirterek, \"Hoca çok iyi. Hoca, arkadaşlar gitsinler dedi. Burası kalabalık. Biz Beşiktaşlıyız başkalarına da zarar vermeyelim. Vaziyetimiz iyi. Hepinize teşekkür ederim. Geçmiş olsun hepimize\" açıklamasını yaptı.
Ayrıca Beşiktaşlı futbolcular Şenol Güneş\'i ziyaret etti.    

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ahmet Nur Çebi\'nin açıklamaları
-Pepe ve Quaresma\'dan detay görüntüler  
 

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