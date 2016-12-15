Ahmet Nesin'in eşi Fransa'ya yerleşti

Aziz Nesin’in Antalya’da oturan oğlu Ahmet Nesin’in eşi tiyatro eğitmeni Hilal Nesin, sosyal medya hesabından Fransa’ya yerleştiğini duyurdu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Hasan Demirbaş'ın haberine göre, Muratpaşa Belediyesi’nde tiyatro eğitmeni olarak çalışan Hilal Nesin, Fransa’ya yerleşme kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Hilal Nesin paylaşımında, "Üç seçenek vardı: a-) Susacaksın b-) İçeri gireceksin c-) Gideceksin… Ben ’c’ demek zorunda kaldım" ifadesini kullandı.

Hilal Nesin’e sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.

Hilal Nesin, tiyatro oyunları yazıyor ve kitapları bulunuyor.