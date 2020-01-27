“Ahmet Necdet Sezer millete liderlik yapamamıştı” diyen Abdulkadir Selvi tarihleri karıştırdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Elazığ depreminin ardından bugünkü köşesinde siyaset yazmak istemediğini belirtti. 17 Ağustos 1999 Marmara depremine atıfta bulunan Selvi, “O zamanın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Bülent Ecevit, millete liderlik yapamamıştı” ifadesini kullandı ancak o dönemde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’di.

Selvi, “Marmara depremi, büyüklüğü itibariyle deprem tarihine geçen en büyük felaketlerden biriydi. Ancak Türkiye o zaman sadece deprem felaketi yaşanmamıştı, devlet enkazın altında kalmıştı. Yalova milletvekili Yaşar Okuyan o sırada bakandı. Depremden sonra öğle saatlerine doğru Bakanlar Kurulu toplanmıştı. Yaşar Okuyan’ın Marmara bölgesinin yıkıldığını söylemesiyle felaketin boyutları ortaya çıkmıştı. O zamanın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Bülent Ecevit, millete liderlik yapamamıştı. Cumhurbaşkanı olmanın Migros’ta alışveriş arabasını kendi kullanmak, Başbakan olmanın kırmızı ışıkta beklemek olmadığını o zaman öğrenmiştik” düşüncelerini dile getirdi.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

Van depremi olduğunda gece yarısı bölgeye ilk giden Erdoğan olmuştu. Depremin ikinci günü de Elazığ ve Malatya’daydı. Bir felaket anında milletin Cumhurbaşkanı’nı başında ve hemen yanında görmesi o kadar önemli bir duygu ki... Millet cenazesine omuz verip gözyaşı döken Cumhurbaşkanını gönlünde ayrı bir yere oturtur.

Erdoğan’ı cenazeye omuz verirken izledim. Koca yürekli bir adam, bir milletin yükünü omuzlarında taşır gibiydi. İşte bu yüzden seni seviyoruz koca yürekli adam.

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Sezer görevi 16 Mayıs 2000'de devralmıştı

Ahmet Necdet Sezer, 25 Nisan 2000'de, koalisyon liderlerinin yanı sıra muhalefet liderleri Recai Kutan ve Tansu Çiller de dahil 131 milletvekilinin ortak önergesiyle cumhurbaşkanlığına aday gösterildi. Sezer, beş partinin ortak adayı olmasına karşın 367 oy gereken ilk iki turda önce 281, sonra da 314 oy aldı. 276 oyun yeterli olduğu son tur, 5 Mayıs'ta yapıldı ve Sezer, oylamaya katılan 533 milletvekilinden 330'unun oyunu alarak Türkiye'nin 10. cumhurbaşkanı seçildi. Sezer, 16 Mayıs 2000’de cumhurbaşkanlığı görevini Süleyman Demirel’den devraldı.

Selvi'den özür

Selvi yazısındaki hatanın sehven yapıldığı belirtildi. Hürriyet gazetesi konuya ilişkin, "Elazığ ve Malatya'yı vuran depremle ilgili yazımda, Marmara depremiyle ilgili değerlendirme sırasında sehven 'O zamanın Cumhurbaşkanı olna Ahmet Necdet Sezer' demişim. Yoğunluktan kaynaklanan bu hatayı düzeltiyor, özür diliyorum" açıklamasını yapıldı. Selvi'nin yazısındaki ilgili bölüm de çıkarıldı.