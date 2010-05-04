Ahmet Necdet Sezer bulvarı, TPAO bulvarı olarak değiştirildi

T24- Batman Belediyesi, Mayıs ayının ilk meclis toplantısını bugün yaptı. Toplantıda, Batman, Diyarbakır ve Siirt çevre yollarının kesiştiği alanı kapsayan ve 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer adını taşıyan bulvarın, adının değiştirilmesi konusu tartışıldı. Belediye meclisinin 23’ü BDP’li ve 11’i AK Partili toplam 34 üyenin oy birliğiyle aldığı kararla Ahmet Necdet Sezer olan bulvarın adı, TPAO olarak değiştirildi.



Yaklaşık 5 yıl önce Ahmet Necdet Sezer adının verildiği bulvarın adını, kapatılan DTP’li belediye daha önce de ‘Zilan’ olarak değiştirmek istemiş ve bu yönde meclis kararı almasına rağmen, valilik tarafından veto edilmişti.



Belediye meclis üyeleri, Ahmet Necdet Sezer’in Cumhurbaşkanlığı yaptığını ancak Batman’a bir faydası olmadığı görüşünü savunarak, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı’nı simgeleyen TPAO’nun binlerce kişiyi istihdam ettiğini dile getirdiler.



Batman Belediye Başkan Vekili Serhat Temel, il olmasından sonra en büyük desteği TPAO’dan gördüklerini belirterek, “Kurumun adı kentin gerisinde kaldı. Kurum yetkilileri talepleri ve belediye meclis üyelerinin onayıyla bulvara TPAO adının verilmesi uygun görüldü. Kurum yetkilileri de TPAO Bulvarı’nın peyzaj çalışmalarını üstlendi. Bunun için onlara teşekkür ederiz. TPAO adı Batman ile özdeşleşmiş bir simge haline gelmiştir” dedi.