Ahmet Mümtaz Taylan'dan "Sezen Aksu ile aşk yaşıyor" iddialarına yanıt

Ahmet Mümtaz Taylan, Sezen Aksu ile aşk yaşadığına dair çıkan haberleri yalanladı. Taylan, "Her duyduğunuza inanmayın, ben bu güne kadar özel yaşamı için konuşmuş bir insan değilim" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre; bir kafede tek başına oturan Ahmet Mümtaz Taylan daha sonra yakın bir dostunun torununu sevdi. Sezen Aksu ile aralarında aşk dedikodularının çıkmasının hatırlatılması üzerine, önce başka konulardan bahseden Taylan, "Hava da ne güzel değil mi?" dedi.

Bu söyledikleriniz hayır anlamına gelmiyor diyen muhabirin ısrarı sonrası kısa bir açıklama yapan Ahmet Mümtaz Taylan, "Her duyduğunuza inanmayın, ben bu güne kadar özel yaşamı için konuşmuş bir insan değilim, aradığınız insan ben değilim yani" dedi.