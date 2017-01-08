Ahmet Mümtaz Taylan: Toplumdaki yarılma ve ötekileştirme, 12 Eylül öncesinin karanlık dönemine benziyor

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma ilişkin olarak, "Ben 12 Eylül darbesinin zeminini oluşturan karanlık dönemi de yaşadım ilk gençliğimde. Toplumdaki yarılma ve ötekileştirme bakımından benzeşiyor iki dönem" yorumunu yaptı. "Birlikte yaşama ülküsünden kopmakta olduğumuz ve bu halin kimseye fayda getirmeyeceği açık" diyen Taylan, "Korku ve öfke iklimi toplumsal barışı temelden sarsıyor. Evlatları için kaygılanmayan tek bir ana-babanın kalmadığını görmüyor muyuz?" diye sordu.

Taylan'ın Reina saldırısı sonrası attığı şu tweet, sosyal medyada en çok paylaşılanlardan olmuştu:

"Bu vahşet; seninle birbirimizden nefret edelim diye. Korku aklımızı, öfke vicdanımızı körleştirsin diye. Bunu ancak ‘biz’ durdurabiliriz. Bu kötü gidişi iyi insanların yeni bir ortak akıl ve tutumda yan yana gelmeleri durduracak."

Hürriyet'ten Güliz Arslan'ın sorularını yanıtlayan (8 Ocak 2016) Taylan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Nasıl bir ruh hali içindeydiniz o tweeti yazarken?

- Aylardır sürmekte olan kıyımlar ruhumuzu altüst etti. Ben 12 Eylül darbesinin zeminini oluşturan karanlık dönemi de yaşadım ilk gençliğimde. Toplumdaki yarılma ve ötekileştirme bakımından benzeşiyor iki dönem. Bu şiddette bir yarılmayı hayatın doğal akışına ters ve yapay buluyorum. Paylaşımın itkisi bu itirazdı.

Tweet’inize gelen yorumlara baktım; kimi “Ne kadar sağduyulu bir yorum” diyor, kimi “Abi sen ne içtin, onlar üstümüze öfke kusarken nasıl olacak o dediğin”...

- Her sorunun yanıtını bilmiyorum ama yanıtları arama yolunda harekete geçmek zorunda olduğumuz açık. Niyet mühimdir. Bir tribünde saf tutmak hayatı anlamlı kılmaya yetmiyor. Bir arada yaşamayı sürdürmek istiyorsak birbirimizi anlamaya çalışacağız. Benzer düşüncedekiler bir yana, “Ne içtin de iyi niyetli olmaya çalışıyorsun abi” diye soranları da anlıyorum. Kıyım, ziyan ve öfke ikliminde yaşarken ezberinizi bozmayı göze almazsanız, o iklimin önce yerlisi sonra kurbanı olursunuz. Asgari müştereğimiz; kurban olmayı reddetmektir.

O cümleleri en etkili kılan şey, belki de karşı tarafa doğrudan hitap etmesi, ‘sen dili’yle yazılmış olması... ‘Şair’ kime sesleniyor bu tweet’te?

- Mevcut yarılmadan rahatsız olan, peşin yargılarını ve ezberini bozmayı göze alacak her bir yurttaşa sesleniyor. En başta ve bilhassa ‘ötekinin’ düşüncesini, yaşam biçimini kendisininkine tehdit sayan her bir bireye.

Toplumdaki kutuplaşmayı nasıl görüyorsunuz?

- Birlikte yaşama ülküsünden kopmakta olduğumuz ve bu halin kimseye fayda getirmeyeceği açık. Korku ve öfke iklimi toplumsal barışı temelden sarsıyor. Evlatları için kaygılanmayan tek bir ana-babanın kalmadığını görmüyor muyuz?