Ahmet Mümtaz Taylan'dan Leyla ile Mecnun açıklaması: Tam kadro olacak

Oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, çekimlerine başlanan Leyla ile Mecnun dizisinin yeni eklemelerle bir kez daha seyirciyle buluşacağını söylerken, "Çekim tarihini söylemek bana düşmez ama evet tam kadro olacak yeni çekimler" dedi.

BloombergHT'de Aslı Safak'la İşin Aslı programının konuğu Ahmet Mümtaz Taylan oldu. Taylan, Leyla ile Mecnun için tarih vermezken, dizinin tam kadroyla çekileceğini belirtti.

Şafak'ın sorularını yanıtlayan Taylan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Argo kullanımını bilirim hatta arkadaş ortamında güzel küfürler de ettiğim olur. Küfü karşındakini incitmemeli hatta güldürüp; ben bu lafı neden yedim diye sordurtmalı.

"En büyük travmamdır. Yakın zamanda tespit edebildim, öyle kolay olmuyor böyle seyleri yakalamak. Bu kadar çok ve sık yer değiştirdiğin zaman; oradaki ilişkilerin belli bir derinliğe kavuşmadan bitiyor ve yenisine çalışmak zorunda kalıyorsun. O da insanda sürekli bir kendini kabul ettirme, onaylanma ihtiyacını körükleyen bir şey. Seni sevsinler diye sevmediğin beğenmediğin şeyler de yapmaya başlıyorsun. Sert bir travma ve acıklı bir şey. Onun için ben kitaplara filmlere falan bağlandım hep.

"Kazandığım ilk parayla kırtasiye malzemesi aldım"

"Bizim yaşımızda şimdiki kadar çeşitlilik yoktu. Ben Anadolu'nun çok uzak yerlerinde ilkokula başladım. Herkes için geçerli olan bir yoksunluğun parçasıydım. İçimde kalan şeyler çoktur. Para kazandığımda çeşit çeşit kalemler kırtasiye malzemesi aldım. Evim hâlâ küçük bir kırtasiye dükkanı gibidir.

"Travmalar vardır, size hayatta zorluk çıkartmış olabilir ama bunun hayatınız boyunca devam etmemesi için onlarla yüzleşmek, onları paketlemek -bir yere gömmek üzerini örtmek değil- istiflemek gerekir. Onlar sizi küçültecek bir şey. Travma kimin ne işine yarar.

"Evlat sahibi olmak devrimci bir eylemdir"

"Ayşe doğduktan sonra daha çabuk geliştim. Sıkıntılarımı bir kenara bırakmayı, eksiklerimi onarmaya çalışmayı , yüksek sesle kendime itiraf etmeyi yüzleşmeyi öğrendim. Evlat sahibi olmak çok devrimci bir eylemdir eğer doğru düzgün yapıyorsanız.

"'Ahmet Mümtaz Taylan Kim?' dedikleri zaman; oyuncu yönetmen ve yazar denmesini beklemiyorum. Esas özlediğim, beklediğim, peşinde koştuğum şey 'İyi bir abimizdir' 'İyi bir kardeşimizdir' denmesi. Bundan daha yüksek bir kariyer olmaz.

"Kadında fiziğe, güzelliğe bakarım. İşin Aslı o mudur dersen değildir ama bu böyle genetik bir arızadır. Erkekler de kadınlar da öyledir. Dış görünüşe takılırsın ama bir yaştan sonra öyle değil. Sabah uyandığında konuşman gerekecek. Yakışıklıysan da güzelsen de konuşman gerekecek. O zaman herkesin ipliği meydana çıkacak.

"Kızımın bir evi var, benim evim yok, istemiyorum"

"Ayşe'nin bir evi var. Ödüyorum hâlâ. Benim yok, ben istemiyorum. Kız çocuktur, kızımın bir evi var.

"Çok huysuzum, huysuzdum. Huysuzluğumu törpüledim. Hayat ağzınıza çarpa çarpa hallediyor o işi."