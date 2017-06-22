Ahmet Mümtaz Taylan: Abdülaziz'in 'Gondol' bestesini dinleyin de tarihe nasıl kazık salınır görün

T24

Üsküdar sahilinde yapılan kazıklı dolgu çalışması nedeniyle duvarları çatlayan Şemsipaşa Camisi (Kuşkonmaz) önünde planlanan çay bahçesi projesi, tepkiler üzerine durduruldu. Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Mimar Sinan'ın eseri olan sahil camisine verilen zararı, tarihten Sultan Abdülaziz örneğini vererek eleştirdi.

Taylan, Twitter'da paylaştığı mesajda "Kıyısına kazık salıp Şemsi Ahmet Paşa Cami duvarını çatlatanlar; Abdülaziz'in Gondol bestesini dinleyin de tarihe nasıl kazık salınır görün" dedi.

Ziyaret amacıyla imparatorluk toprakları dışına çıkan ilk Osmanlı padişahı olan Abdülaziz, 1867 yazında yaklaşık 1,5 ay süren bir Avrupa seyahati gerçekleştirdi. Yenilikçi hükümdar II. Mahmud'un oğlu, Abdülmecid'in kardeşi olan Abdülaziz, vals ve sirto tarzı eserlerin de aralarında bulunduğu besteleriyle de tanındı.

Rüzgâra karşı konumu nedeniyle "Kuşkonmaz" olarak da bilinen Şemsipaşa Camisi, küçük bir sahil camisi olmasına karşın Murat Belge'nin "İstanbul Gezi Rehberi" kitabında "mücevher" olarak andığı Mimar Sinan'ın eseri.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, caminin önünde bir çay bahçesi inşa etmek için kazıklar çakarak deniz doldurma çalışmalarına başlayınca cami çevresizndeki duvarlarda ve zeminde çatlaklar meydana geldi.

Proje ile tarihi mirasa ve İstanbul Boğazı'na verilen zarara gösterilen ilginç tepkilerden biri ünlü aktör Ahmet Mümtaz Taylan'dan geldi. Taylan, tepkisini Abdülaziz'in en sevilen eserlerinden "Gondol Şarkısı" eşliğinde dile getirdi.

32. Osmanlı Padişahı Abdülaziz'in bestelediği Gondol Şarkısı: