T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Mümtaz Taylan: Abdülaziz'in 'Gondol' bestesini dinleyin de tarihe nasıl kazık salınır görün

Şemsipaşa Camisi, denize çakılan kazıklarla zarar görmüştü...

22 Haziran 2017 19:28

T24

Üsküdar sahilinde yapılan kazıklı dolgu çalışması nedeniyle duvarları çatlayan Şemsipaşa Camisi (Kuşkonmaz) önünde planlanan çay bahçesi projesi, tepkiler üzerine durduruldu. Oyuncu  Ahmet Mümtaz Taylan, Mimar Sinan'ın eseri olan sahil camisine verilen zararı, tarihten Sultan Abdülaziz örneğini vererek eleştirdi. 

Taylan, Twitter'da paylaştığı mesajda "Kıyısına kazık salıp Şemsi Ahmet Paşa Cami duvarını çatlatanlar; Abdülaziz'in Gondol bestesini dinleyin de tarihe nasıl kazık salınır görün" dedi.

Ziyaret amacıyla imparatorluk toprakları dışına çıkan ilk Osmanlı padişahı olan Abdülaziz, 1867 yazında yaklaşık 1,5 ay süren bir Avrupa seyahati gerçekleştirdi. Yenilikçi hükümdar II. Mahmud'un oğlu, Abdülmecid'in kardeşi olan Abdülaziz, vals ve sirto tarzı eserlerin de aralarında bulunduğu besteleriyle de tanındı.

Rüzgâra karşı konumu nedeniyle "Kuşkonmaz" olarak da bilinen Şemsipaşa Camisi, küçük bir sahil camisi olmasına karşın Murat Belge'nin "İstanbul Gezi Rehberi" kitabında "mücevher" olarak andığı Mimar Sinan'ın eseri.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, caminin önünde bir çay bahçesi inşa etmek için kazıklar çakarak deniz doldurma çalışmalarına başlayınca cami çevresizndeki duvarlarda ve zeminde çatlaklar meydana geldi.

Proje ile tarihi mirasa ve İstanbul Boğazı'na verilen zarara gösterilen ilginç tepkilerden biri ünlü aktör Ahmet Mümtaz Taylan'dan geldi. Taylan, tepkisini Abdülaziz'in en sevilen eserlerinden "Gondol Şarkısı" eşliğinde dile getirdi. 

 

 

 

ETİKETLER

Sultan AbdülazizAhmet Mümtaz TaylanKuşkonmaz CamiiÜsküdartarihi yapıMimar Sinan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24