Ahmet Mete Işıkara'dan deprem uyarısı

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Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, 'Afet Zararlarını Azaltma Programı' çerçevesinde Türk Kızılayı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen projeyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.Prof. Dr. Işıkara, "Afetlere karşı ne kadar bilinçli olursak bunu en az hasarla atlatmamız da o kadar mümkün olur. Projemizin hedefi de toplum liderleri aracılığı ile halkı yaşadıkları bölgedeki afet tehlikeleri ve riskler hakkında bilinçlendirmek ve bu yolla zarar azaltma kültürünü oluşturmaktır" dedi.Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, Sakarya ve bölgesinde meydana gelen depremlerle ilgili de Kuzey Anadolu Fay'ın Geyve Mekece İznik bölümünü oluşturan Güney koluna dikkat çekerek şunları söyledi: "17 Ağustos Depreminde sarsılan Sakarya'da başka bir risk daha var. Bu da Geyve'den başlayarak Mekece'ye kadar giden bir kırık. Bu kırıkta 300 yıldır deprem olmadı. Bu kol Sakarya'ya çok yakın bir yerde. Burada er yada geç bir deprem olacaktır. Bunun için deprem güvenliğini asla elden bırakmamak gerekir."