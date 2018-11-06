Ahmet Kural'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Sıla ile kavganın nedeni Okan Can Yantır

Sıla'nın kendisini darp ettiği gerekçesiyle şikâyetçi olduğu Ahmet Kural'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kural'ın yaşanan kavganın nedeni olarak Sıla’yla Okan Can Yantır arasındakı ilişkiyi gösterdiği belirtildi.

Sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun şikâyeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural pazartesi günü, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ‘şüpheli' sıfatıyla savcıya ifade vermişti. Ahmet Kural'ın savcılık ifadesi de ortaya çıktı.

Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre Kural, savcılıkta Sıla'yla daha önce dokuz aylık birlikteliklerini Okan Can Yatır nedeniyle bitirdiğini, Sıla'nın barışmak istediğini, bunun üzerine kendisini affettiğini anlattı.

Kural, olay günü Sıla ile birlikte ailesinin yanından döndüklerini ve alkol aldıklarını belirterek, Sıla ile Okan Can Yatır arasındaki ilişkiden dolayı kavganın çıktığını söyledi.

“Ben de yaralandım, belimi çarptım ve iki gün boyunca kalkamadım”

Ünlü oyuncu verdiği ifadede, Sıla ile yaşadıkları kavga sırasında kendisinin de yaralandığını iddia ederek, "Sıla ile benim ilişkim bittikten sonra Sıla'nın, Okan Can Yatır ile ilişkisi olmuş. Daha önce bunun doğru olup olmadığını sorduğumda çelişkili cevaplar vermişti. Olay günü tekrar sorduğumda ise bu ilişkiyi kabul etti. Bu sebeple kavga çıktı. Sıla'yı evden göndermek istedim ancak gitmedi. Birbirimizi kollarından tutup sarstık, defalarca yere düştük. Arbede sırasında ben de yaralandım, belimi çarptım ve iki gün boyunca kalkamadım. Ama şikâyetçi olmadım" dediği öne sürüldü.

Kanal D Ana Haber'den Emrullah Erdinç' in özel haberine göre Ahmet Kural 'ın savcıya verdiği ifade şöyle:

Ayrıldıktan 4 ay sonra Sıla Hanım bana mesajlar atmaya başladı, aradı, yeniden barışmak ve görüşmek istediğini söyledi. Ben ilişkiye başlamak istemediğimden mesajlara ve aramalara dönüş yapmadım.

"Sana şarkı yaptım' dedi, ikinci bir şans verdim"

Sıla Hanım mesajla bana 'sana şarkı yaptım' dedi. Telefonuma da yaptığı şarkıyı gönderdi. Ben bunun üzerine mutlu oldum. İkinci bir şans vermem gerektiğini düşündüm.

"Birlikte alkol aldık"

Sıla Hanım, ablamla tanışmadığından yemeğe gelmek istedi, ben de mutlu oldum ve kabul ettim. O gün bir aile yemeği yedik ve birlikte alkol aldık.

Olay nasıl başladı?

Benim ikametimde önce mutfakta oturup sohbet etmeye başladık. Sohbet esnasında konuyu ben bir önceki ayrılık durumuna getirdim. Çünkü her seferinde farklı cevaplar verdiği için inanmakta güçlük çekiyordum. Bana daha önce eski arkadaşı olduğunu söylemişti, yine başka seferinde albüm kapağı için görüştüğünü söyledi, yine bir keresinde o bana asılıyor şeklinde cevap vermişti. Bu nedenlerden dolayı ayrılık konusunu açtım. Sıla Hanıma, 'Anne ve babamın yanından geliyoruz, ilişkimiz güzel gidiyor, aile kurmayı planlıyoruz, benden çocuk sahibi olmak istediğini söylüyorsun, eğer böyle bir konu varsa, lütfen kırma beni söyle' dedim.

Ben böyle söyleyince 'evet ben senin canın yansın istedim, birlikteydik' dedi. Tartışma da bunun üzerine başladı.

"Ellerimi çekince Sıla Hanım yere düştü"

Ben çok kötü oldum. Başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. Sıla Hanım'dan evi hemen terk etmesini istedim. Şoförünü aramasını istedim. Sıla Hanım'a en azından bir merhabamız kalsın dedim. Fakat o evden gitmek istemedi, ben de kendisine neden bu kadar yalan söylediğini, artık birlikte olamayacağımızı söyledim, ısrarla evden gitmesini istedim. Fakat evden gitmedi. Biz bu sırada halen mutfaktaydık. Ben kendi telefonumdan Sıla Hanım'ın şoförünü arayacakken Sıla Hanım, benim bileklerimden tuttu, yaklaşık 10-15 kere 'yalvarırım git' dedim. Bana şoförü arattırmadı, kendisi de aramadı. Bu sırada halen bileklerimden tutuğu için ben önce ellerimi çektim, bu sırada Sıla Hanım yere düştü.

"Seni bitireceğim Ahmet Kural"

Masadan kalktım ve mutfak kapısına doğru yöneldim. Sıla Hanım, benim tişörtümün arkasından tutup mutfaktan çıkmamam için beni durdurmaya çalıştı. Kendimi kurtarmak için yine tişörtümü çektim, yine düştü, ben salona gittim. Sıla Hanım da arkamdan geldi. Orada karşılıklı bağrışma oldu ve seslerimizi yükseltiğimizi kabul ediyorum, fakat incitici bir söz söylemedim. Sinkaflı bir söz söylemedim. Tehditte bulunmadım. O sırada ikimiz de alkollüydük. İkimiz de birbirimiz kollarından tutup birbirimizi sarstığımız oldu. Bu şekilde bir kaç kere yere düştü. Bu tartışma hali yaklaşık on beş dakika sürdü. 45 dakika süren tartışma ve şiddet olmadı, bir süre sonra sakinleştik, o mutfağa geçti ben salonda kaldım. Son rasında kapının açıldığını duydum, Sıla Hanım bağırarak 'seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi.

Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir imzalı açıklamada olaya Sıla'nın bir erkek arkadaşının sebep olduğu iddiasının yalan olduğu ifade edilmişti.