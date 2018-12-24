Ahmet Kural'ın avukatından rapor açıklaması  

İSTANBUL-(DHA)-ŞARKICI Sıla Gençoğlu\'na yönelik \"Hakaret\", \"Tehdit\" ve \"Basit yaralama\" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ahmet Kural\'ın avukatı Sibel Aydın, \"sahte rapor\" iddialarına yönelik basın açıklaması yaptı.



Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında görülmekte olan dava dosyasında bulunan delillerle ilgili kamuoyunda \"bilgi kirliliği meydana geldiği\" vurgusunun yapıldığı açıklamada, \"Dava dosyasına sunduğumuz raporların sahte olduğuna ilişkin iddialar ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından herhangi bir rapor verilmediğine ilişkin açıklamalar kavram karışıklığına neden olmuştur. Bu nedenle öncelikle şunu belirtmem gerekir ki, kanunlar çerçevesinde müvekkilime yöneltilen suçlamalara ilişkin delilleri toplayarak dava dosyasına sunduk\" denildi.



İki devlet üniversitesinden bilimsel mütalaa aldıklarını belirten avukat Sibel Aydın açıklamasında, ilk raporun İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı\'ndan Sıla Gençoğlu\'nun iddia edilen olaydan iki gün sonra özel hastaneden aldığı darp raporunun tıbbi değerlendirme açısından uygun bulunup bulunmadığına ilişkin olduğu kaydedildi. İkinci raporun ise Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi-Makine Mühendisliği Bölümünden Sıla Gençoğlu\'nun iddia ettiği olaya ilişkin seslerin müvekkilimin evinin yakınında bulunan yan evden duyulup duyulmayacağına ilişkin bilimsel rapor olduğu belirtildi.



Bu iki rapor dışında dava dosyasında üçüncü bir rapor olduğu da belirtilen açıklamada, savcılığın talep ettiği bu raporda ise Sıla Gençoğlu\'nun görüntülerinin bulunduğu, olaydan 18 saat sonra çekildiği belirtilen cep telefonu görüntü kaydının, karşı tarafın avukatının orijinal olmadığına ilişkin iddialarının karşılanmasına yönelik olduğu ifade edildi. Açıklamada, \"Dolayısıyla günlerdir sahte rapor veya alınan bilimsel mütalaaların sahte ve kabul edilemez ve tarafımızca algı oluşturmak için kullanıldığı iddiaları doğru değildir. Olsa olsa bunu söyleyenler tersine bir algı yaratma çabası içindedirler. Ayrıca şunu önemle belirtmek isteriz ki, savcılık soruşturması devam ederken gerek müvekkilimin gerekse Sıla Gençoğlu\'nun ifadelerinin basına yansıması sonrasında ve 7 Kasım 2018 tarihinde soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı konulması için tarafımca mahkemeye başvurulmuş ancak bu talebimiz mahkeme tarafından reddedilmiştir\" denildi.



