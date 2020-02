Ahmet Kural'dan şiddet gören Sıla: Aşkın onu iyileştireceğini zannettim

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, şiddet gördüğünü açıkladığı eski sevgilisi oyuncu Ahmet Kural'ın şiddete meyili olduğunu ifade ederek, "Nasıl bir meyil peki bu? Alkolle mi ortaya çıkıyor?" sorusuna, "Daha önce de böyle bir dayak hadisesi yaşadık. Ama hepimiz aşkın birazcık iyileştirici ve uzlaştırıcı bir şey olduğuna inanırız, ben de" diye yanıt verdi. Sıla, "Aşkın onu iyileştirebileceğimi zannettim" diye konuştu.

Olayı magazinsel bir boyuta taşımamak için konuşmadığını söyleyen Sıla, Hürriyet'ten Ayşe Arman'ın, "Yani âşıktın, gözüne perde indi, şiddete eğilimli olduğunu görmemeyi tercih ettin, öyle mi?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Evet. Aşkın onu iyileştirebileceğimi zannettim. Düzeltebileceğini zannettim. Beraber yol alabileceğimizi zannettim ama öyle bir şey yokmuş."

"Senin kişiliğin, şöhretin altında eziliyor muydu?" surusunu da yanıtlayan Sıla, şunları kaydetti:

"Bir sürü insan böyle bir yerden okudu ilişkimizi. Ama aşk işin içine girdiği zaman işler değişiyor. Benim için gerçekten büyük aşktı. Ama böyle bitti, yapacak bir şey yokmuş."

Sıla, Arman'ın "Bu ülkede 'Çamur at izi kalsın' bir yöntemdir. Senin için bir sürü şey söylendi, biseksüel, lezbiyen de dendi... Canını sıkan şeyler mi bunlar?" sorusuna şöyle yanıt verdi:



Hiç. Çok söylediler. Herhalde biraz dik başlı olduğum için. Güçlü bir kadın olduğum için. Kimseye eyvallahım olmadığı için, bilmiyorum. Ben çıkar ilişkileri kurmam. Hedefe yönelik ilişki kurarlar ya, ben onlardan değilim. İnsanlar Sıla diye bir kadını tanıyalı 12 sene oluyor, “solo proje” olarak hayattayım ve ayaktayım. Hiç öyle şeylere başvurma ihtiyacı duymadım. Ben zaten şarkılarını yazan, yazdığı ve yaptığı işleri zaten paylaşan biriyim. Alkışım da ortada. Benim umurumda bile değil dedikodular. Zaten lezbiyen olsam çıkar söylerdim, her şeyi söyleyen kadın bunu mu söylemeyecek yani? Her yerden karalamaya çalışıyorlar. Bir de bizde başarılı sevilmez, bu da kadınlara çamur atma yöntemlerinden biri.

