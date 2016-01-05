T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ahmet Kural'dan ilk yapımcısına sürpriz hediye

Ahmet Kural, 2007 yılında 'Evimin Erkeği' dizisi ile televizyon dünyasına ilk adımını atmıştı

05 Ocak 2016 10:32

Ahmet Kural, kendisine televizyon dünyasının kapısını açan yapımcı Burak Torer’e jest yaptı. Kural, kendisine ilk oyunculuk deneyimini yaşatan yapımcı Burak Torer’in yeni TV filmi ‘Makas’ta rol aldı. Kural, 2007 yapımı ‘Evimin Erkeği’ adlı dizide kendisini oynatan Torer’in “Televizyon filmimde rol alır mısın?’ teklifini kabul etti.

 

Tatil planını erteledi

 

Ahmet Kural, Torer’in projesinde yer almak için ‘Düğün Dernek 2: Sünnet’ filminin galalarının gerçekleştirildiği Türkiye turnesinden sonra çıkacağı tatilini erteledi. Ünlü oyuncu, filmde rol alması karşılığında önerilen ücreti de almayacak.

ETİKETLER

ahmet kuraldizievimin erkeğitelevizyon dünyasıilk yapımcısıjesthediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24