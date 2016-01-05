Ahmet Kural'dan ilk yapımcısına sürpriz hediye

Ahmet Kural, kendisine televizyon dünyasının kapısını açan yapımcı Burak Torer’e jest yaptı. Kural, kendisine ilk oyunculuk deneyimini yaşatan yapımcı Burak Torer’in yeni TV filmi ‘Makas’ta rol aldı. Kural, 2007 yapımı ‘Evimin Erkeği’ adlı dizide kendisini oynatan Torer’in “Televizyon filmimde rol alır mısın?’ teklifini kabul etti.

Tatil planını erteledi

Ahmet Kural, Torer’in projesinde yer almak için ‘Düğün Dernek 2: Sünnet’ filminin galalarının gerçekleştirildiği Türkiye turnesinden sonra çıkacağı tatilini erteledi. Ünlü oyuncu, filmde rol alması karşılığında önerilen ücreti de almayacak.