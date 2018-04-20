T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Ahmet Kural'a eş bulundu; Sophia'yla beraber reklamda oynayacak

"Türk bankacılık sektörü olarak..."

20 Nisan 2018 11:48

Vatandaşlık alan ilk insansı robot Sophia, Yapı Kredi’nin reklamlarında oynayacak. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “Sophia, Gary (Ahmet Kural) ve Metin (Murat Cemcir) ile birlikte yeni ürünümüz için reklam filminde rol alacak” dedi.

Dünyanın en zeki insansı robotu olarak gösterilen ve vatandaşlık alan ilk robot unvanını elinde bulunduran Sophia, Türkiye’ye geldi. Yapı Kredi’nin ana sponsorluğunda bu yıl 5’incisi düzenlenen Marketing Meetup’a katılmak için İstanbul’a gelen robot, Türkiye’ye iki parça halinde getirildi. Gövdesi uçağın bagajında, baş kısmı ise uçağın kabininde taşınan Sophia dün düzenlenen basın toplantısında küçük bir konuşma gerçekleştirdi. Türkçe ‘merhaba’ diyerek izleyicilere hitap eden Sophia, “Bugünkü kongrenin ana teması ‘deneyim’. ‘Deneyim’ benim için de oldukça önemli. Çünkü ben de sahip olduğum yapay zeka sayesinde ‘deneyim’ ile öğrenebiliyor, insan davranışlarını taklit edebiliyorum. Bugün burada pek çok yeni deneyim beni bekliyor. Bir reklam filminde yer alacağım. “Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile tanışacağım için heyecanlıyım” diye konuştu. Ayrıca Sophia, 23 Nisan’ı kutlamayı da ihmal etmedi.

Dünyaya örnek


Sophia’nın yeni reklamlarında oynayacağını duyuran Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Doğan, “Sophia, Gary (Ahmet Kural) ve Metin (Murat Cemcir) ile birlikte yeni ürünümüz için çekilecek reklam filmimizde rol alacak. İnanıyorum ki bu üçlü, herkesin büyük beğenisini toplayacak. Türkiye’nin Sophia’yı önümüzdeki dönemde çok daha fazla göreceğini düşünüyoruz” dedi. Türk bankacılık sektörünün dünyada örnek olarak gösterilen çalışmalara imza attığını belirten Doğan, sözlerine şu şekilde devam etti: “Dijital dönüşüm bildiğiniz gibi tüm hızıyla dokunduğu her alanı değiştirmeye devam ediyor. Bankacılık da ürettiği çözümlerle bu dijital dönüşüme en hızlı adapte olan sektörlerin başında geliyor. Türk bankacılık sektörü olarak bu alandaki çalışmalarımızla dünyanın örnek gösterilen ülkeleri arasındayız.”

ETİKETLER

sophiahaberaçıklamaahmet kural

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24