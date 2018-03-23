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Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Venezia'da sevenleriyle buluştu

İSTANBUL, (DHA)- KOMEDİ yapımlarıyla izleyicinin sevgisini kazanan oyuncular Ahmet Kural ve Murat Cemcir, VeneziaMega Outlet Alışveriş Merkezi Cinens Sinemaları'nda yeni filmleri 'Ailecek Şaşkınız'ı hayranlarıyla izledi

23 Mart 2018 13:20

İSTANBUL, (DHA)- KOMEDİ yapımlarıyla izleyicinin sevgisini kazanan oyuncular Ahmet Kural ve Murat Cemcir, VeneziaMega Outlet Alışveriş Merkezi Cinens Sinemaları\'nda yeni filmleri \'Ailecek Şaşkınız\'ı hayranlarıyla izledi.

Venezia Mega Outlet’in sinema salonu Cinens Sinemaları Venezia, 2 Mart’ta vizyona giren ve 17 günde 2 milyon 382 bin izleyiciye ulaşan \'Ailecek Şaşkınız\' filminin oyunculu gösterimine ev sahipliği yaptı. Filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcirile beraber film ekibinin de katıldığı etkinlik, hayranlarının ve sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Murat Cemcir, filmin en uzun süre hazırlandıkları yapım olduğunu belirterek, \"Yeni bir şey denedik ve seyircinin hemen kabullenmesi bizi çok mutlu etti. İnşallah devamı gelir\" dedi. Murat Cemcir ve Ahmet Kural sahneye çıktıklarında film müzikleri olan \'Yaradana Kurban\' şarkısını hayranlarıyla beraber söyledi. Özel gösterim öncesinde yapılan söyleşide sinemaseverler oyuncularla fotoğraf çektirme imkanı buldu.

Yapımcılığını Murat Cemcir ve Necati Kocabay\'ın üstlendiği filmin konusu ise şöyle:

\"Babasının şirketinin başına geçerek CEO\'luk görevini üstlenen Ferhat, şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkati çeken Ferhat\'ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan\'dır. İkili, çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına verilen yemek için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif\'e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Elif\'in özel eğitim ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat\'ı bir hayli zorlayacaktır.\"

(FOTOĞRAF-VİDEO)

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