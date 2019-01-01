Ahmet Kural: Onunki gerçekten aşk değilmiş

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun şiddet gördüğünü açıkladığı ve hakkında soruşturma başlatılan eski sevgilisi oyuncu Ahmet Kural, yaşananlarla ilgili eski kız arkadaşını suçladı. Kural, “Vicdanım rahat bir şekilde şunu söyleyebilirim; benim tedaviye ihtiyacımın olmadığı kesin. Ve evet, onunki gerçekten aşk değilmiş” dedi.

Günaydın’dan Ömer Karahan’a konuşan Kural, Sıla’nın kendisinin ‘canını acıtmak istediğini’ savunarak, eski sevgilisini darp etmesiyle sonlanan olayın nasıl başladığını şöyle anlattı:

“Güzel güzel konuşuyorduk. Ben aile kurmak istediğimi, hatta biraz önce de anne-babamın yanından geldiğimizi söyledim. Birkaç kere sorduğumda farklı cevaplar verdiği için yine sordum, "Ayrıldıktan sonra bu kişiyle bir ilişkin oldu mu?" diye. Bana "Evet, canını acıtmak için oldu" dedi. O öfke diye anlatılan şey aslında hayatım boyunca uğradığım en büyük hayal kırıklıklarından ve acılardan biriydi. Güvendiğin ve aşık olduğun kişinin seni gerçekten sevmediğini anladığım andı. Öncesi var mıydı, yok muydu sorgulamadım bile.

“Karşılıklı bir münakaşa yaşadık, birçok çiftin yaşadığı türden sert bir tartışma…”

Esas konu; bana deliler gibi aşık olduğunu söyleyen bir insanın, ayrılır ayrılmaz başka bir ilişkiye başlaması ve yeniden bir araya gelmeye başladığımızda bunu bilerek saklamasıydı. İnandığım aşkın karşılığının olmadığını anladım. Sonrasında ondan evden gitmesini istedim. Karşılıklı bir münakaşa yaşadık. Gerçekten birçok çiftin yaşadığı türden sert bir tartışma…”

“Kötü bir niyet var ortada”

Sıla’nın kendisini ‘bitirmek istediğini’ iddia eden Kural, “Bugüne kadar Gençoğlu'nu hiçbir polemiğin içinde görmedik. Bu iddiaları neden ortaya atmış olsun ki” sorusuna da şu cevabı verdi:

“Bugüne kadar beni de göz önünde yaşanan bir ilişkinin içinde görmediniz. İlk ayrıldığımızda bile 'Önce ben ayrıldım ve terk ettim' algısı oluşturan insan, daha sonra 'Yeniden ben istedim ve bir araya geldik' algısı yaratıyor. Ve sonunda bunlar yaşanıyor. Bu benim için bir ilkti belki ama bu süreçte başkalarının yaşadığı o kadar benzer hikaye dinledim ki... Bu tartışmanın neden çıktığının hiç konuşulmaması, o gece kendisinin de alkollü olduğunun söylenmemesi veya ilişki öncesi ve sonrası gelinen durumların üstünün örtülmeye çalışılması çok ilginç. Kötü bir niyet var ortada, tek konuşulan Ahmet Kural olsun ve abartılı bir şekilde olsun. Konu kadına şiddet değil. Yalan burada başladığı için geri dönemiyor belki de.”

“Ne çok sevenim varmış”

Birçok yapımda birlikte yer aldıkları Murat Cemcir’le bu süreçte aralarının bozulmadığını ifade eden Kural, “Aileniz ve yakın çevreniz yaşanan bu olaylar hakkında neler söylüyor” sorusundan sonra da şunları anlattı:

“İlk başlarda çok üzüldüler, sonra benim yanımda yer aldılar, bana destek oldular. Beni çok iyi tanıyorlar. Herkesin, herkesle ilgili bir fikri var. Onun için saklanmaya çalışılan gölgeyi hemen fark ettiler. Ayrıca bu dönem bana şunu gösterdi, gerçekten ne çok sevenim varmış; spor salonunda, sokakta, markette... O insanların sevgisi bu zor dönemi atlatmama yardımcı oldu. Özellikle ailem ve dostlarım; iyi ki varlar.”

*Günaydın'da yayınlanan Ahmet Kural röportajının tamamını buradan okuyabilirsiniz.