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Ahmet Kural nişanlandı

Ahmet Kural, Burcu Kıratlı ile Maslak Sheraton Otel'de nişanlandı

07 Ocak 2013 15:25

'İşler Güçler' dizisinin başrol oyuncularından Ahmet Kural, uzun zamandır birlikte olduğu gazeteci Kenan Erçetingöz'ün kızı Burcu Kıratlı ile dün akşam nişanlandı.

Maslak Sheraton Otel Qubbe' de gerçekleşen nişan merasiminde yüzüklerini takan çiftin kurdelesini Orhan Gencebay kesti.

"İşler Güçler" dizi oyuncularının tam kadro yer aldığı nişanda, oyuncular sürpriz bir video hazırladı. Sette hazırlanan sürpriz videoda dizi oyuncularının nişanla ilgili konuşmaları yer aldı.

Gecede Ahmet Kural-Burcu Kıratlı çifti ilk dansını Orhan Gencebay'ın 'Dokunma' şarkısı ile yaparken, gece boyunca Gencebay şarkıları çalındı. Nişanda başta aile yakınları hazır bulunurken, Orhan Gencebay-Sevim Emre çifti, oyuncu Tolga Güleç, Ümit Erdim, şarkıcı Fettahcan, "İşler Güçler" dizi oyuncularından Murat Cemcir, Sadi Celil Cengiz, Yeliz Şar, Ceren Moray, Burak Satıbol, Şinasi Yurtsever başta olmak üzere dizi ekibi çifti bu mutlu günde yalnız bırakmadı.

Habertürk'te yer alan habere göre Deniz Seki ve Fettah Can sahneye çıkarak şarkı söyledi.

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