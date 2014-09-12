Ahmet Kural, Naz Çekem'in parmağını mı kırdı?

“Kardeş Payı” dizisinin başrol oyuncusu Ahmet Kural’ın eski sevgilisi Naz Çekem’in parmağını kırdığı iddia edildi. Çekem, “‘Seni çok seviyorum’ diyerek ellerimi tutup geriye doğru çevirdi. O sırada sağ elimin yüzük parmağı kırıldı. Sağ kolumda da çizikler var” dedi.

İddialara göre, Çekem’in elini tutmak için hamle yapan Kural, istemeden de olsa genç kadının parmağının kırılmasına yol açtı.

Etiler’deki bir hastanede sabahladığı söylenen Çekem iddiayla ilgili şunları söyledi:

“Yakın arkadaşlarımızla otururken Ahmet yanıma geldi. Biraz alkollüydü. ‘Sen ünlü Naz Çekem değil misin?’ diye sordu. ‘Tabii, biz yokken sen vardın!’ dedi. Daha birçok şey söyledi ama şu an tam hatırlamıyorum. Sonra ‘Seni çok seviyorum’ diyerek ellerimi tutup geriye doğru çevirdi. O sırada sağ elimin yüzük parmağı kırıldı. Sağ kolumda da çizikler var. Parmağım alçıya alındı ama düzelmeme ihtimali var. 1 ay alçıda kaldıktan sonra durumuna bakılacak ve iyileşme yoksa ameliyat olacağım.”

Çekem, “Ahmet Kural’la ayrıldınız mı?” sorusuna ise “Tabii” yanıtını verdi.

Ahmet Kural ise basın danışmanı aracılığıyla bu konuda yorum yapmayacağını bildirdi.