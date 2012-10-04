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Ahmet Kural canlı yayında kız istedi

İşler Güçler adlı dizinin yıldız oyuncusu Ahmet Kural, canlı yayında Kenan Erçetingöz'den kızını istedi

04 Ekim 2012 21:38

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Kenan Erçetingöz'ün sunduğu Yüz Yüze programının konukları oyuncu Ahmet Kural ve ünlü sanatçı Yonca Evcimik'ti. Canlı yayında klarnet çalıp, şarkı söyleyen hatta soğan bile doğrayan yakışıklı oyuncu Erçetingöz 'ün eşinin ilk eşinden olan kızı Burcu Kıratlı 'yı istedi.

 

Sevgilisi için seslendirdiği şarkıyı, canlı yayında da söyledi

 

Kural, sevgilisine 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi olarak Niran Ünsal'ın "İyi ki varsın" şarkısını stüdyoya girip söylediğini anlattı. Üç gün bu yüzden ortalardan kaybolduğunu belirten Ahmet Kural, "Sevgilim bu yüzden benden ayrıldı, ama hediyeyi verince barıştık" dedi. Kural bu şarkıyı bir de canlı yayında söyledi.

 

Kural: "İstediğiniz zaman istemeye geliriz"

 

Yakışıklı oyuncu konu kolundaki “B” dövmesine gelince ilginç bir olay yaşandı. Erçetingöz “B dövmesini kimin için yaptırdın?” diye sorunca, Ahmet Kural, “Kız arkadaşım Burcu Kıratlı, yani sizin kızınız için yaptırdım” dedi.

Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan Erçetingöz “Neden bunu benden gizlediniz?” deyince, Ahmet Kural “Burcu hayatıma girince birçok şeyi değiştirdi. Aslında ben size söyleme taraftarıydım, ama korktum açıkçası. Ben oyuncuyum, siz magazin duayenisiniz nasıl olur diye çekindim biraz. Ama ciddiyim, Burcu'yu çok seviyorum” diye karşılık verdi.

Kenan Erçetingöz damat adayı Ahmet Kural 'a “Ciddi misin?” diye sordu. Kural, “Siz büyükler olarak daha iyi bilirsiniz nasıl olacağını, ama istediğiniz zaman istemeye geliriz” dedi.

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