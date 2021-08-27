"Ahmet Kural'a TRT’de kim başrol verdi?" sorusunu Saray yanıtladı: TRT seçmedi, yapımcı seçti

Eray GÖRGÜLÜ

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp etmekten hapis cezası alan Ahmet Kural'a TRT dizisinde başrol verilmesi Meclis gündemine geldi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un TRT'yönelik "İade-i itibar mı yapıyorsunuz? Dizi ne kadara mal oldu?" sorularını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıtladı. Oyuncu seçiminin yapımcı firma tarafından yapıldığını belirten Oktay, "Ücretlerin belirlenmesi de firmanın yetkisinde" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ünlü dizi oyuncusu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp etmekten 16 ay 20 gün hapis cezası almasına karşılık, kendisine TRT'nin dönem dizisi "Bir Zamanlar Kıbrıs'ta" başrol oyunculuğu verilmesini Meclis gündemine taşıdı.



2 Nisan'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi sunan Bulut, TRT'nin kararını skandal olarak değerlendirirken, Kural'a kim tarafından başrol verildiğini ve dizinin maliyetini sormuştu.

TRT adına Fuat Oktay yanıtladı

Ahmet Kural'la ilgili önergeyi TRT adına yanıtlayan Fuat Oktay'ın yanıtında Kural'a sahip çıkan bir ifade kullanmaması dikkat çekti. TRT'nin 2954 ve 6112 sayılı kanunlar çerçevesinde faaliyetlerini yürüttüğünü belirten Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Dizi oyuncularının seçimi ve oyunculara ödenecek ücretlerin belirlenmesi yapımcı firmanın yetkisindedir. Tüm yapımların bitiş jeneriklerinde, o programda emeği geçen şahıs ve şirketlerin bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır."

Oktay, dizinin TRT'ye ne kadara mal olduğu sorusunu ise yanıtlamadı.

Bulut: TRT sorumsuzca davrandı

Ahmet Kural'ın davasının Haziran ayında sonuçlandığını hatırlatarak üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığını ve cezasının ertelendiğini belirten Burhanettin Bulut, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede devlet ve devletin kurumları, samimi, öncü ve örnek olmalıdır" dedi.

TRT'nin bu anlamda sorumsuzca davrandığını kaydeden Bulut, "Türkiye'de kadına şiddet vakaları ve kadın cinayetleri her yıl artarak devam ediyor. Şiddetin önüne geçilebilmesi için en başta, kamu kurumlarının ve yetkililerinin sorumlu şekilde davranması gerekiyor. Bir kadını darp etmekten hapis cezası alan bir ismin ödüllendirilircesine TRT dizisinde üstelik de başrolde oynaması, tüm topluma kötü örnek olmuştur. Cumhurbaşkanı Yardımcısı bile bize verdiği yanıtta utanmış olmalı ki; başrol verilen oyuncuyu savunamamış, neden böyle bir şey yapıldığını açıklayamamış. TRT'nin yeni yayın sezonunda bu yanlıştan dönmesini bekliyoruz."