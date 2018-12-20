Ahmet Kural - Sıla Gençoğlu davasında Adli Tıp'tan yalanlama: Rapor hazırlamadık

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla oyuncu Ahmet Kural hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'ndan açıklama geldi. Adli Tıp, "Gençoğlu'na ait görüntülere ilişkin olarak rapor hazırladığı" iddiasının doğru olmadığı bildirdi.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, "Adli Tıp'tan morluklar belli değil raporu", "Sıla Ahmet Kural soruşturmasından Adli Tıp karar verdi", "Adli Tıp'tan morluklar belli değil" şeklindeki başlıklarla sunulan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Soruşturma dosyasına giren görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporun savcılığa gönderildiğine dair bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Haberlerde yer alan 'Soruşturma dosyasına giren görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu Savcılığa gönderildi; raporda görüntülerin orijinal olduğu ve vücudundaki morlukların belli olmadığı bildirildi' ifadeleri, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmış böyle bir rapor olmadığından gerçekleri yansıtmamaktadır. Adli Tıp Kurumundan söz konusu görüntülere yönelik herhangi bir inceleme talep edilmemiş olup, haberlerde atıfta bulunulan rapor kurumumuz tarafından hazırlanmış bir rapor değildir."

Sıla Gençoğlu'nun olaydan sonraki günlerde çekilen ve soruşturma dosyasına giren görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa gönderildiği iddiası Radyo Viva’nın Ağır Masa programında dile getirilmişti. Demirören Grubu'na bağlı Milliyet'in internet sitesi iddiayı sayfasına taşımıştı. Milliyet'in haberi birçok internet sitesi tarafından kullanılmıştı.

İlk vukuat değil

Sıla'nın savcılığa giderek şikâyetçi olmasından sonra Ahmet Kural sessizliğini Demirören Grubu'na bağlı Kanal D Haber'e bozmuştu. Kural, Sıla ile aralarında karşılıklı itişme yaşandığını iddia edip Bu esnada kolunu tuttum. Onun dışında hiç bir iddiayı kabul etmiyorum" demişti.

Kanal D Haber, Ahmet Kural'ın şiddetine uğradığı iddia edilen Sıla'nın şarkı söylediği görüntüleri dava dosyasından aldıklarını belirtmiş ancak Ahmet Kural'ın avukatı tarafından bile 'Görüntülerden haberimiz yoktu' diye yalanlanmıştı.

Yine Buket Aydın'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'de yan villadan sesleri duyduğunu iddia eden tanığın 'yalancı şahitlik yaptığı' iddia edilmişti. Habere dayanak olarak bilirkişi raporunun hazırladığı ses analizi gösterilmişti. Ancak, Kanal D Haber'in resmi bilirkişi raporu gibi olarak bunduğu belgenin Ahmet Kural tarafının hazırladığı mütalaa olduğu ortaya çıkmıştı.