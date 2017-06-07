Ahmet Kekeç'ten Ömer Lekesiz'e: Sen git, sahibin gelsin!

Star yazarı Ahmet Kekeç ile Yeni Şafak yazarı Ömer Lekesiz arasında başlayan tartışma devam ediyor. Kendisine yönelik olarak "Kibri aklı haline gelmiş, çirkin dili yılana dönüşmüş bu Medyatik kaynanadan istirhamım bu tehdidini hiç unutmaması; elinden geleni ardına koymamasıdır" diyen Lekesiz'e Kekeç'in yanıtı "Sen git, 'elemanı' olmakla şeref duyduğun 'sahibin' gelsin. İkiniz birden gelin hatta. Kültürlü adamlarsınız. Korkmayın" ifadesini kullandı.

Lekesiz, eski köşe komşusu Salih Tuna'yı "aciz ve savunmasız bir yazar pozisyonuna düşürdüğü" gerekçesi ile Kekeç'e tepki göstermişti. Kekeç'in Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'e "Akif Emre ve Salih Tuna'nın ne kadar kıymetli olduğunu anlamanız için birinin kalbine yenilmesi, diğerinin de 'istifa noktası'na getirilmesi ve istifa edip gitmesi mi gerekiyordu?" dediğini hatırlatan Lekesiz, "Kekeç, bunca yanlışın toplam yerine kendi adını yazarak külliyen yanlış yaptı. Şimdi umulur ki, mah-ı gufran hürmetine olsun kırk yıllık dostluğun hakkına göre davranır ve vebalini yüklendiği kişilerden ve kurumdan özür diler" diye yazmıştı.

Kekeç'in Lekesiz'e tepkisi ise "Başka kapıya" olmuştu. "Eleman, o terbiyesizce tweetleri atan kendisi değilmiş gibi, bir de özür beklediğini söylüyor, utanmadan! Kimden özür dilemem gerektiğini düşünüyor? Bana küfrettiği için kendisinden mi?" diyen Kekeç şunları söylemişti:

"Kurumuyla, yani Yeni Şafak’la ilgili bir tartışma başlattığımı, hele kurumuna bühtanda bulunduğumu hatırlamıyorum. Ki, benim de şerefle 8 yıl çalıştığım, her zaman sitayişle andığım bir kurumdur."

Ahmet Kekeç'in bugün (7 Haziran 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kekeç'e, Lekesiz'in yanıtı "Kibri aklı haline gelmiş, çirkin dili yılana dönüşmüş bu Medyatik kaynanadan istirhamım bu tehdidini hiç unutmaması; elinden geleni ardına koymamasıdır" olmuştu.

HAMİŞ

Seksen kelimeden fazlasıyla yazabilen, yazılarının arasına “Büvelek tutmuş manda öfkesi”, “Dıral dedenin düdüğü” gibi, biz cahillerin kolayca anlayamayacağı özlü Yozgat deyişleri sıkıştıran münekkide çağrımdır:

Sen git, “elemanı” olmakla şeref duyduğun “sahibin” gelsin.

İkiniz birden gelin hatta!

Kültürlü adamlarsınız. Korkmayın!