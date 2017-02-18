Ahmet Kekeç'ten köşe komşusu Ahmet Taşgetiren'e: Hangi mahalle sakinini kızdırmaya çalışıyorsun?

Star yazarı Ahmet Kekeç, Hürriyet yazarı Akif Beki ile polemiğini haberleştiren gazeteciler.com'da kendisiyle ilgili olarak yayınlanan haberde “Hürriyet yazarı Akif Beki ile Star yazarı Ahmet Kekeç arasında sönmeye yüz tutan ‘Trumpçılık’ kavgasına Star yazarı Ahmet Taşgetiren de dahil oldu. Ancak Taşgetiren, köşe komşusu Ahmet Kekeç'ten değil de Akif Beki'den yana tavır koydu" dendiğini aktardı. Kekeç, "Taşgetiren, evet, 'bir yerlere' ya da 'birilerine' cevap veriyor ama o 'bir yerler' ve 'birileri' hakkında somut bir çıkarımda bulunamadım. Kendimi de o yere koyamadım. Kime cevap veriyor, hangi mahalle sakinini 'kızdırmaya' çalışıyor Taşgetiren?" dedi.

Ahmet Taşgetiren, "Bir problemli zihniyet" başlığıyla dün yayımlanan (17 Şubat 2017) yazısında şu ifadelere yer vermişti:

"Benzeri bir olay, Ruslar'ın El Bab'da Türk birliği üzerine bomba yağdırması ve 5 askerimizin şehit olmasında yaşandı. Rusya ile uçak düşürme krizi ile bozulan ilişkiler bir tür “Özür beyanı” ile yeni düzeltilmişti, Rusya ile Suriye'de iletişim halindeydik ve şimdi “kazara” atılan bombaların altında Rus hava kuvvetlerinin imzası vardı. Rusya'nın açıklamaları Genelkurmayımız tarafından tatmin edici bulunmadı. Ama sanki burada da “Rusya ile ilişkiler zarar görmesin” gibi bir tavır sergilendiği izlenimi doğdu. Hele yukarda ABD ile ilişkiler konusunda işaret ettiğim bir kesim, “Rusya ile ilişkilerdeki bozulmanın da iktidara zarar vereceği” gibi bir mevzi oluşturarak, farklı sorgulamalara karşı savaş başlattı"

"Hemen söyleyeyim: Ben Türkiye'nin ABD ile de Rusya ile de sağlıklı ilişkiler kurmasından yanayım. Buna başka ülkeler de dahil. Dost ne kadar çok olursa az, düşman ne kadar az olursa çok"

Ahmet Kekeç'in "Mahalleyi kızdıran yazı" başlığıyla yayımlanan (18 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Gazeteciler sitesinde, “Taşgetiren mahalleyi kızdıracak” başlığı altında bir haber yayınlandı.

Haberde şöyle deniyor: “Hürriyet yazarı Akif Beki ile Star yazarı Ahmet Kekeç arasında sönmeye yüz tutan ‘Trumpçılık’ kavgasına Star yazarı Ahmet Taşgetiren de dahil oldu... Ancak Taşgetiren, köşe komşusu Ahmet Kekeç'ten değil de Akif Beki'den yana tavır koydu...”

Gazetemizde yazan bütün yazarları, neredeyse bütün yazıları okurum.

Başka mecralarda görsem uzak duracağım “eğitim-sağlık” yazılarını bile okurum.

Doğal olarak, Akif Beki’yle kavgamda Akif Beki’den yana taraf tuttuğu iddia edilen ağabeyimizin yazdıklarını da okudum.

İlk okuduğumda böyle bir izlenim edinmemiştim.

Kaçırdığım ya da atladığım bir şey mi var diyerek, bir kez daha okudum.

Satıraralarını didikledim.

Taşgetiren, evet, “bir yerlere” ya da “birilerine” cevap veriyor ama o “bir yerler” ve “birileri” hakkında somut bir çıkarımda bulunamadım. Kendimi de o yere koyamadım.

Kime cevap veriyor, hangi mahalle sakinini “kızdırmaya” çalışıyor Taşgetiren?

Bilemedim...

Bunu kendisinin açıklaması daha doğru olur.

Bana, mahalleyi, mahalleden birilerini değil de, hükümetin dış politikasını eleştiriyormuş gibi geldi.

Eleştirebilir...

Belki de hükümeti karşısına almak istemediği için, itirazlarını mahalleden “muhayyel” birileri üzerinden dile getirme cihetine gitti.

Bilemiyorum. Yazarlık hünerini sorgulayacak halimiz yok.

Bana cevap veriyorsa (bir kavgada taraf olmuşsa), bilmek isterim.

Bunu köşesinde belirtmeli...

Değilse, bunu da belirtmeli ya da adı geçen siteyi tekzip etmeli.

Tanıdığım Taşgetiren böyle yapar diye düşünüyorum.

Akif Beki’yle “sönmeye yüz tuttuğu” söylenen “Trumpçılık” kavgamıza gelince...

Böyle bir kavga yok.

Belki bir “polemik girişimi...”

İddia sahibi Beki’den, merakımı mucip olan bazı soruların cevabını istemiştim.

Tuhaf ve ne dediği anlaşılmayan bir yazıyla mukabele ettiğini görünce, yaptığım işin gereksizliğini anlamış, “polemikten çekildiğimi” açıklamıştım.

İddiasını somutlayamayan, ne dediği anlaşılamayan, üstelik neye itiraz ettiğinizi çözemeyen biriyle neyi tartışacaksınız, hangi meseleyi çözeceksiniz?