Ahmet Kaya'yla efsaneleşen Şafak Türküsü'nün şairinden Erdoğan'a şiir eleştirisi

Ahmet Kaya'nın seslendirdiği "Şafak Türküsü" şiirinin yazarı Nevzat Çelik, Türkiye'de son dönemde yaşananları anlatmak için 'geriye gidiş' ifadesinin yeterli olmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde kendisine ait şiirden alıntılar yapmasıyla ilgili Çelik, "Ben o dizeleri okurken Erdoğan'ı samimi bulmadığımı daha önce de söylemiştim. O dönem Ahmet Kaya ismini de kullandılar. Şimdi pek ihtiyaçları olduğunu sanmıyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde referandum sürecinde AKP grup toplantılarında Ahmet Kaya ve onun seslendirdiği "Şafak Türküsü" şiirinden alıntılar yapması gündeme oturmuştu. Aydınlar ve yazarlar o günkü söylemlerle bugün atılan adımlar arasında büyük bir çelişki olduğunu düşünüyor. Şafak Türküsü şiirinin yazarı Nevzat Çelik, iktidarın uygulamaları ve gündemde yer alan bazı konuları Cihan Haber Ajansı'na değerlendirdi.

'Yetmez ama evetçiler bugün tersi bir heyecanla yanılgılarını söylemeli'

Dönemin Başbakan'ı Erdoğan'ı grup toplantısında şiiri okuduğu sırada samimi bulmadığını ifade eden Çelik, "Ben Erdoğan'ı o dönem samimi bulmadığımı söylemiştim. Sanatsal olanın parça parça politik söylem içinde kullanılması reel politikanın o günkü çıkarlarına yönelik olduğu zaten düşünülebilir. Çok az politikacı doğru söylemeye çalışarak politika hayatını sürdürmüştür. Ben AKP'nin hep bir gizli gündemi olduğunu düşündüğüm için referandumda 'hayır' demek gerektiğini söylemiştim. O referandum. O dönemde sol gelenekten gelen demokrat insanların vesayetle hesaplaşılıyor, 12 Eylül ile hesaplaşılıyor yanılsamasıyla birlikte 'Yetmez ama evet' demelerinin çok katkı sağladığını düşünüyorum. O insanların bugünkü pozisyonda tersi bir heyecanla karşı çıkmaları gerektiğini yanılgılarını söylemeleri gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

'Ahmet Kaya ismini kullandılar'

Ahmet Kaya'nın ismi üzerinden politika yürütüldüğünü söyleyen Çelik, "Ahmet Kaya o dönem kullanıldı. Şimdi pek ihtiyaçları olduğunu sanmıyorum. Demokratik bir söylem içinde olması gerekmiyor iktidarın. Yeni Türkiye denilerek her şeyin üstünü örtüp faşizme tek adamlığa gidiş açık açık görülebiliyor." dedi.

Grup toplantılarında idam edilen gençlerle ilgili sözler okunurken dökülen gözyaşlarının hatırlatılması üzerine Çelik, "Bu tip durumlarda 'timsah gözyaşları' çok kullanılıyor da siz başka bir canlıyı da yakıştırabilirsiniz. Timsah demeniz gerekmiyor. Bu bir reel politikadır." ifadelerini kullandı.

'Geriye gidiş ifadesi bu yaşananları anlatmaya yetmez'

Son süreçte demokrasi ve özgürlükler noktasında onlarca yıl geriye gidildiğini anlatan Çelik şöyle devam etti: "Son süreçte yaşananlar için 'geriye gidiş' yeterli bir ifade olmayabilir. Onlarca yıl geriye gidildiğini düşünüyorum. Kazanılmış bütün hakların hemen hemen ortadan kaldırıldığını, iki kuşağın kültürsüzlükle yetiştirildiğini bu coğrafya içinde yaşayan halkların Cumhuriyet dönemindeki birikimini önemli oranda unutturulduğunu düşünüyorum."

'Muhaberat devleti olmaya yönelik bütün aşamalar tamamlandı'

AK Parti'nin Meclis'e sevk ettiği ve polise geniş yetkiler tanıyan yasal düzenlemeyi de yorumlayan Çelik şunları söyledi: "Bu düzenleme çok büyük tehlikeleri getirir. Muhaberat devleti olmaya yönelik bütün aşamalar tamamlanmış durumda. En son HSYK seçimi ile birlikte yargı da halledilmiş oldu. Tahkikat komisyonunun geliştirilmiş halidir son çıkarılan yasa. Kişisel özgürlüklerinizin tamamen ortadan kaldırıldığını izleyip göreceğiz. Kişilere tek tek yapılan baskıların dışında topluca yapılacak baskıları içeri almaları gözaltına almaları hatta öldürmeleri yasallaştıran bir çabadır bu. Bu çok korkunç bir şeydir. Onlarca kişiyi öldürebilirsiniz. Polis onlarca kişiyi tarayabilir. Öldürdüğü insanların vatan haini ilan edebilir. Bu kadar basittir bu."

'Bu iktidarın önünde ve arkasında bıraktığı yüzlerce vatan hainliği suçu var'

"Bu iktidarın muhalefet olma şansı yok." diyen Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Olası bir seçimde iktidardan düşerlerse yeniden bir parti olarak var olma şansları yok. O yüzden iktidarda kalmak zorundalar. Bugün bütün insanları vatan haini olarak suçlamaları söz konusuyken bu insanlar gerçekten vatan hainliği ile suçlanacak derecede arkalarında ve önlerinde bıraktırdıkları yüzlerce suç var. Bu yüzden iktidarda kalmak zorundalar. Belirli demokratik işleyiş içinde iktidarda kalamazlar. Her türlü kurumu kendilerine bağlamak zorundaydılar. Bunu yaptılar ve ancak sürekli iktidarda kalarak bunu yapabilirler. O yüzden bütün bu tür bu yasal düzenlemeler yapılıyor."

'İktidardan yana değilseniz makul şüphelisiniz'

Makul şüphe kavramını da değerlendiren Çelik, "Aramızda olmayan Ahmet Kaya üzerinden cümle kurmak zor olacak ama sistemden yana yani iktidardan yana değilseniz her biriniz makul şüpheli adayısınız. Ben çok kaygılıyım. Yarın benim de iktidar aleyhinde yazacağım herhangi bir cümle önüme suç olarak konulabilir." dedi.

'12 Eylül'de askeri diktadörlük vardı şimdiki sivil'

12 Eylül askeri darbe dönemindeki uygulamalarla bugünkü uygulamalar arasında benzerlikler olduğunu anlatan Çelik, "Bugün yapılan uygulamaların 12 Eylül dönemine benzer yanları var, farklı yanları da var. O dönemde faşist bir yönetim vardı. Askerler iktidardaydı. Fakat şöyle bir farklılığı var; o zaman askeri diktatörlük ya da faşist diktatörlük gibi kavramları çok daha net kullanabiliyordunuz. Gerçekten her şeyi yasaklamış bir diktatörlük vardı karşınızda. Bugün de aslında diktatörlük var ama eylem sivil giysili söylemi demokrasi söylemi üzerine geliştiren bütün yasaklamaları bu söylem üzerinde geliştiren bir iktidar ile karşı karşıyasınız. Hiçbir dönem olmadığı kadar ülke yağmalanmış durumda. Söyleyeceklerimizi tabi ki söyleyeceğim. Haksız ve faşizan uygulamalara özgürlükleri ortadan kaldıran uygulamalara benim nasıl yaşayacağıma nasıl düşüneceğime müdahale etmek isteyen anlayışa karşı tabi ki itiraz edeceğim. Bunun karşılığı ne olur o onları bileceği şey. Makul şüpheli olarak beni de sizi de alabilirler." şeklinde konuştu.

'Erdoğan'ın şiir duyarlılığı yok; şiiri içselleştiren vahşi ve kötü olamaz'

Erdoğan'ın şiir duyarlılığı olduğuna inanmadığını belirten Çelik sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdiki Cumhurbaşkanı'nın şiir duyarlılığı olduğuna inanmak gerekir. Hem şiir okuyor hem bunları nasıl yapabiliyor şaşırarak sormamız gerekiyor. Ben böyle bir şeye inanmıyorum. Onların edebiyatla ilişkileri olduğunu hiç düşünmüyorum. Şiir ki insanların hayatını kurtarabilecek bir şeydir. Şiiri içselleştiren insanların bu kadar vahşi ve kötü olabileceklerini sanmıyorum."