'Bu hükümet sayesinde geçmiş hatalarımın farkına vardım'

20 yaşındaki sevgilisi Chloe ile yaşadığı aşkla son zamanlarda magazin basının gündeminde olan Serdar Ortaç, bu kez siyasi fikri hakkında görüş belirtti. iDergi'den Başak Emre'ye konuşan Ortaç, Magazin Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'nde Ahmet Kaya ile yaşadığı olaya gönderme yaptı ve "Gençlik hatalarımın farkına bile bu hükümet sayesinde vardım" dedi.



'Bu ülkeye gelmiş en iyi hükümet'



"1970'lerde doğmuş biri olarak, birçok hükümet gördüm. Şu anki hükümet, ülkeye gelmiş en iyi hükümet. Yaptıkları, yapacakları ve vaad ettikleri her şeyi, ayrıca izledikleri yolu beğeniyorum. Akil İnsanlar Heyeti, son derece doğru bir girişim. Bundan önceki bütün hatalarımız için herkesten özür dilememiz lazım. Yaralarımızın sarılması, bütün olduğumuzu hatırlamamız önemli; böyle düşünüyorum."