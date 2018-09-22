Ahmet Kaya'ya 'En Çok Aranan Sanatçı' ödülü

Fizy Müzik Ödülleri kapsamında 2000'de hayatını kaybeden Ahmet Kaya'ya En Çok Arama Yapılan Sanatçı’ ödülü verildi. Ödülü Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya aldı.

Aleyna Tilki hem ‘En İyi Çıkış Yapan Sanatçı’ hem ‘En İyi Video Klip’ ödülünü aldı. ‘Yalnız Çiçek’ şarkısının klibini kendisi yöneten Aleyna, “Bu ödül, ilk sınavımı başarıyla geçtiğimin kanıtıdır” dedi.

Tarkan, Sezen Aksu ve Edis ödüllerini almaya gelemedi. Gecede Bülent Ortaçgil ile Kalben de şarkı söyledi.

Gecede ödül alan sanatçılar şöyle:

En İyi Erkek Sanatçı -Tarkan

En İyi Kadın Sanatçı – Sezen Aksu

En İyi Çıkış Yapan Sanatçı – Aleyna Tilki

En İyi Grup – Mor ve Ötesi

En İyi Single – Mabel Matiz- Öyle Kolaysa

En İyi Video Klip – Aleyna Tilki

En İyi DJ – Mahmut Orhan

En iyi Söz ve Müzik – Ersay Üner

En İyi Albüm – Edis

En Çok Aranan Sanatçı – Ahmet Kaya (Ödülü eşi Gülten Kaya aldı)

Tüm Zamanların Unutulmaz Grubu – MFÖ