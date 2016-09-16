Ahmet Kaya'nın üç albümü plak olarak yeniden basıldı

16 Kasım 2000 tarihinde, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata veda eden Ahmet Kaya'nın üç albümü yeniden basıldı. Barış Müzik sanatçının 1989 tarihli “Adı Bahtiyar: İyimser Bir Gül”, 1990 tarihli “Sevgi Duvarı” ve 1991 tarihli “Başım Belada” albümlerini plak olarak piyasaya sürdü.

16 yıl önce 43 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Kaya, ardında yirminin üzerinde albüm, onlarca unutulmaz parça ve milyonlarca hayran bırakmıştı. Paris'te, geçirdiği kalp krizi sonucu memleketine hasret bir şekilde hayata veda eden Ahmet Kaya'nın şarkıları ise hala dillerde, hafızalarda. Cumhuriyet'teki Murat Beşer'in haberine göre, Barış Müzik de usta sanatçının en beğenilen albümlerinden 3 tanesini plak olarak basarak yeniden müzikseverlerle buluşturdu.

Ahmet Kaya'nın en sevilen albümlerinden olan 1989 tarihli “Adı Bahtiyar: İyimser Bir Gül”, 1990 tarihli “Sevgi Duvarı” ve 1991 tarihli “Başım Belada” adlı albümleri Barış Müzik tarafından yeniden basıldı. Her üç albüm de orijinal kapak malzemesine sadık kalarak çıkarıldı ve sadece yeni mastering bilgileri eklendi. Kapaklar çift yaprak açılır kapanır; plak kalitesi yüksek ve plak 180 gram.