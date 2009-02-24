Ahmet Kaya’nın mezarı getirilecek

Başbakan Erdoğan, Ahmet Kaya'nın naaşının Türkiye'ye getirilmesi için girişim başlattıklarını açıkladı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır mitingi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Kürtçe TV'nin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başbakan Erdoğan, Ahmet Kaya'nın naaşının Türkiye'ye getirilmesi için girişim başlattıklarını açıkladı.



‘Şıvan’ı getirebilirsiniz’



Başbakan Erdoğan ayrıca yıllardır yurtdışında sürgünde yaşayan ve yıllardır annesinin mezarını bile göremeyen müzisyen Şıvan Perver’in de Türkiye’ye getirilebileceğini söyledi. Erdoğan şunları söyledi:



“Arkadaşlar TRT Şeş'in güçlendirilmesi için çalışma yapıyor. Farsça ve Arapça yayınlar onu takip edecek. Program içeriğini çeşitlendirebilirsek ben inanıyorum Kuzey Irak'ta olsun Irak'ın daha da merkezine doğru çok daha büyük ilgiler uyandıracak. Biraz TRT'deki arkadaşlarda ürkeklik var. Mesela ben şeyi söylüyorum. Almanya'da olan Şıvan'ı getirebilirsiniz. Ertuğrul Günay Bey'e dedim. "Ahmet Kaya'nın eşiyle bir görüş. Eğer kabrini buraya taşımak isterlerse aldıralım." Olumlu bir yaklaşım söz konusu... Belediye Başkanlığı'ndan Ahmet'le tanışırım. Sağ olsun hangi programa davet etsem gelmiştir. Ücret talep etmemiştir.”



Bakan, Kaya’nın eşiyle buluşacak



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye'ye getirilmesi konusunu eşi Gülten Kaya ile önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşerek değerlendireceklerini bildirdi.



Günay, mimar Turgut Cansever'in Fatih Camisi'ndeki cenaze töreninde, basın mensuplarının sanatçı Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye getirilmesi konusundaki sorularını yanıtladı.



Bakan Günay, Ocak ayından itibaren Türkiye'de demokrasiyi kurumsallaştırmak ve çoğulculuğu içselleştirmek çerçevesinde çeşitli adımlar attıklarını, bu çerçevede önce 40 yıldır süren Nazım Hikmet'in vatandaşlığıyla ilgili meseleyi çözümlediklerini, 15 yıldan beri süregelen Madımak'ın altındaki kebapçı ayıbını ortadan kaldırmaya çalıştıklarını anlattı.



Ayrıca Çetin Altan gibi Türkiye'nin önemli yazarlarından ve muhalif düşüncenin önemli temsilcilerinden birine teşekkür plaketi verdiklerini ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çetin'in konuşmasını ayakta izlediğini dile getiren Günay, o günlerde Başbakan Erdoğan ile yine demokrasinin kurumsallaşması ve çoğulculuğun içselleştirilmesi alanında yapılabilecek başka şeyleri yapma noktasında bir fikir ve karar birliğine vardıklarını kaydetti.



Günay, Başbakan Erdoğan'ın TRT 6'nın açılması vesilesiyle bu konuda geçmişte haksızlıklar yaşamış olanların da bir tür acılarını giderebilmek amacıyla yapılabilecek iyileştirmelerin yapılmasını söylediğini belirterek, şunları söyledi:



'Eşiyle konuştum'



"Ahmet Kaya ile ilgili düşüncem de bu noktadadır. Ben değerli eşiyle de konuştum. Sayın Kaya'nın mezarına odaklanmadan, hangi vesilelerle yeniden Türkiye'nin düşünce dünyasına farklı renklerle, farklı kültürleri içselleştirmesi konusunda adımlar atabiliriz. Bunu birlikte konuşup kararlaştıracağız. Bizim bütün niyetimiz Türkiye'de herkesin kendi hür düşüncesini özgürce söyleyebileceği, kendi kültürünü özgürce yaşayabileceği ve bu düşünce açıklamalarının, kültür farklılıklarının, ülkenin bütünlüğüne zarar vermeden rengarenk bir ortam içinde kendisini geliştirebilmesidir. Bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmanın gayreti içindeyiz."



Bakan Günay, bir gazetecinin, Ahmet Kaya'nın eşinin bunu istemediği yönündeki bir hatırlatma üzerine, "Henüz bu konuda verilmiş bir karar yok. Birlikte çok uygar bir diyaloğumuz var Gülten hanımla. Bu konuda önümüzdeki günlerde yüz yüze tekrar bir değerlendirme yapacağım ama yaklaşımlarımızdan, bizim tutumumuzdan, sayın Başbakanın, benim ve hükümetin tutumundan memnun olduğunu ifade etti."



