Ahmet Kaya'nın heykeline ölüm yıl dönümünde ziyaretçi akını

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- FRANSA\'da hayatını kaybeden Ahmet Kaya\'nın memleketi Malatya\'da yapılan balmumu heykeli, ölümünün 17\'nci yıl dönümünde sevenleri tarafından ziyaret edildi.

Paris\'in Porte de Versailles semtindeki evinde 16 Kasım 2000 tarihinde hayatını kaybeden sanatçı Ahmet Kaya\'nın, 1957 yılında dünyaya geldiği Malatya\'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağı\'nda yaptırılan Kültürevi, bugün ziyaretçi akınına uğradı. Sanatçının ölümünün 17\'nci yıl dönümü nedeniyle Kültürevi\'ni ziyarete gelenler, Kaya\'nın doğup büyüdüğü sokağa yapılan balmumu heykelini inceledi.

Kültürevi çalışanı Çağrı Bayram, Ahmet Kaya’nın balmumu heykelini çeşitli kentlerden ziyarete gelenlerin olduğunu belirterek, \"İstanbul, Ankara ve Antalya gibi illerden özellikle Ahmet Kaya’yı görmeye gelenler çok fazla. Ahmet Kaya\'nın betimlendiği, eşyalarının sergilendiği, heykelinin bulunduğu yer tek Malatya\'da. Şu anda biz belki onun top koşturduğu yerlerde kendi heykelini diktik buraya. Kendisi bu sokakta büyüyor, 14 yaşına kadar burada yaşıyor. Düşünün ki Ahmet Kaya ilk şarkılarını kümesteki tavuklara söylüyor. Belki de o kümes buradaydı, öyle düşününüz\" dedi.

Kaya\'nın balmumu heykelini ziyarete gelenler, unutulmaz eserlerinin yaşatıldığını ifade ederek, heykeli çok gerçekçi bulduklarını ve müziğin de farklı bir hava kattığını söyledi.



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