Ahmet Kaya'nın doğum gününde balmumu heykeline ziyaretçi akını

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- FRANSA\'da hayatını kaybeden şarkıcı Ahmet Kaya\'nın memleketi Malatya\'da yapılan balmumu heykeli, 61\'inci doğum gününde sevenleri tarafından ziyaret edildi.

Paris\'in Porte de Versailles semtindeki evinde 16 Kasım 2000 tarihinde hayatını kaybeden sanatçı Ahmet Kaya\'nın, dünyaya geldiği Malatya\'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağı\'nda yaptırılan Kültürevi, 61\'inci doğum gününde ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, Kaya\'nın doğup büyüdüğü sokağa yapılan balmumu heykelini de inceledi, bazı vatandaşlar ise dua etti.

Kültürevi çalışanı Çağrı Bayram, Kaya\'nın, 28 Ekim 1957\'de bulundukları sokakta doğduğunu kaydederek, \"Biz Ahmet Kaya\'nın doğduğu sokağa heykelini diktik. Ahmet Kaya ilk bağlamasını kendi sigorta telleriyle yapıyor. Onu burada yapıyor. Müzikle tanışması ilk yine bu sokak üzerinde oluyor. Biz buraya onun heykelini diktik. Ahmet Kaya\'ya dışarıdan, özellikle İstanbul, Ankara gibi illerden çok fazla gelen oluyor. Ahmet Kaya\'nın heykelini, eşyalarını görebilmek için. Kendisi öldü, ama biz heykeliyle burada kendisini yaşatıyoruz, şarkılarıyla yaşatıyoruz. Bugün doğum günü olduğu için zaten artık sosyal medya şartlarındayız. Sosyal medyada insanlar bunu görüyor, bugün çok fazla ilgi var. Yine dışarıdan gelen insanlar oldu\" diye konuştu.

Ziyaretçiler, heykeli çok gerçekçi bulduklarını söyledi, fotoğraf çekindi.



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